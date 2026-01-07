مولوی حسین زهی: شهید سلیمانی نماد همدلی امت اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی، عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت هفته مقاومت و بصیرت و گرامیداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به جایگاه والای شهدا، اظهار داشت: ایمان، رهبری و ایثار، سه رکن اساسی عزت و سربلندی امت اسلامی هستند و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به این ارزش‌ها نیاز دارد.

امام جمعه اهل سنت خاش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام از صدر اسلام تاکنون، تأکید کرد: شهدا با نثار جان و خون خود در راه دفاع از اسلام، امنیت، استقلال و آرامش را برای ملت‌ها به ارمغان آوردند و همه ما مدیون فداکاری‌های آنان هستیم.

تدابیر حکیمانه رهبری رمز عبور از بحران هاست

وی با آرزوی طول عمر و سلامتی برای مقام معظم رهبری، تدابیر حکیمانه ایشان را عامل عبور موفق انقلاب اسلامی از بحران‌های مختلف دانست و از حضور بسیجیان، علما، معتمدین، مسئولان شهرستان، مجموعه سپاه و فرماندهان نظامی در این مراسم قدردانی کرد.

مولوی حسین‌زهی با اشاره به شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: این شهید بزرگوار در خانواده‌ای ساده و دیندار پرورش یافت و با تلاش، اخلاص و روحیه جهادی، به شخصیتی تاریخ‌ساز در ایران اسلامی و جهان اسلام تبدیل شد. او همواره خود را سرباز اسلام و ملت می‌دانست، نه یک فرمانده.

شهید سلیمانی بسیار متواضع و مردم دار بود

وی اخلاق‌مداری، تواضع، مردم‌داری، ارتباط صمیمی با خانواده‌های شهدا و تأکید بر وحدت امت اسلامی را از شاخصه‌های برجسته شهید سلیمانی برشمرد و گفت: سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی نقش مؤثری ایفا کرد و اجازه نداد دشمنان اسلام امنیت ملت‌های منطقه را به خطر بیندازند.

امام جمعه اهل‌سنت خاش با اشاره به شهادت سردار سلیمانی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ در حمله تروریستی آمریکا، این اقدام را نشانه دشمنی استکبار جهانی با ملت‌های مسلمان دانست و تصریح کرد: خون پاک این شهید، موجب تقویت جبهه مقاومت و افزایش بصیرت در میان ملت‌ها شد.

وی در پایان، با تأکید بر مسئولیت جوانان در قبال نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: اخلاق، بصیرت، آگاهی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه در فضای مجازی، از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه است و علما، نخبگان و معتمدین باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

