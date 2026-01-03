  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

کرمی: حمایت های دروغین فریاد ریاکاری آمریکا است

ساوه- مدیر حوزه علمیه ریحانه‌الرسول( ص) ساوه گفت: ادعاهای اخیر ترامپ تنها پرده‌ای از ریاکاری سیاسی است،همان کشوری که دم از حمایت می‌زند، با تحریم‌های ظالمانه سفره مردم را نشانه گرفته‌ است.

نجیبه خاتون کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره حوادث و اغتشاشات چند روز گذشته، اظهار کرد: پیام اخیر ترامپ به‌روشنی نشان‌دهنده دخالت مستقیم آمریکا در ناامنی‌ها و فشارهای واردشده بر ملت ایران است.

وی با اشاره به مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی موجود در کشور افزود: وجود گلایه‌های معیشتی و لزوم اصلاح جدی ساختارهای اقتصادی و رفع سوءمدیریت‌ها امری انکارناپذیر است، اما این مسائل هرگز نباید موجب مماشات با اغتشاش، ناامنی و تخریب اموال عمومی شود.

مدیر حوزه علمیه ریحانه‌الرسول (ص) ساوه با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا گفت: ترامپ و هیئت حاکمه ایالات متحده نخستین و اصلی‌ترین عاملان فشار بر سفره مردم ایران هستند، تحریم‌های ظالمانه، جلوگیری از فروش نفت، محدودسازی ورود ارز و حتی ایجاد مانع در درمان بیماران خاص، نمونه‌ای روشن از دشمنی آنان با ملت ایران است، چنین کشوری صلاحیت ادعای حمایت از مردم ایران را ندارد.

کرمی افزود: برای آمریکا و شخص ترامپ، تنها منافع خود و رژیم صهیونیستی اهمیت دارد و ملت‌ها برای آنان صرفاً ابزار و عدد محسوب می‌شوند، همان‌گونه که مردم غزه، سوریه، لبنان و حتی اوکراین قربانی این نگاه ابزاری شده‌اند و ادعاهای اخیر ترامپ چیزی جز ریاکاری سیاسی نیست.

وی با هشدار نسبت به سناریوهای تکراری آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: تجربه‌های گذشته، از جمله حوادث سال ۱۳۸۸ و وقایع سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که عملیات پرچم دروغین و متهم‌سازی حکومت‌ها از روش‌های همیشگی آنان است و ملت ایران باید نسبت به این توطئه‌ها هوشیار باشد.

مدیر حوزه علمیه ریحانه‌الرسول (ص) ساوه با تأکید بر ضرورت بصیرت و آگاهی عمومی، به‌ویژه نقش بانوان، اظهار کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند متعال و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مقطع حساس را نیز با سربلندی پشت سر خواهد گذاشت و این مسیر تا تحقق وعده الهی و سپردن پرچم اسلام به دست صاحب‌الزمان (عج) ادامه خواهد یافت.

