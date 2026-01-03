کرمی: حمایت های دروغین فریاد ریاکاری آمریکا است

نجیبه خاتون کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره حوادث و اغتشاشات چند روز گذشته، اظهار کرد: پیام اخیر ترامپ به‌روشنی نشان‌دهنده دخالت مستقیم آمریکا در ناامنی‌ها و فشارهای واردشده بر ملت ایران است.

وی با اشاره به مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی موجود در کشور افزود: وجود گلایه‌های معیشتی و لزوم اصلاح جدی ساختارهای اقتصادی و رفع سوءمدیریت‌ها امری انکارناپذیر است، اما این مسائل هرگز نباید موجب مماشات با اغتشاش، ناامنی و تخریب اموال عمومی شود.

مدیر حوزه علمیه ریحانه‌الرسول (ص) ساوه با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا گفت: ترامپ و هیئت حاکمه ایالات متحده نخستین و اصلی‌ترین عاملان فشار بر سفره مردم ایران هستند، تحریم‌های ظالمانه، جلوگیری از فروش نفت، محدودسازی ورود ارز و حتی ایجاد مانع در درمان بیماران خاص، نمونه‌ای روشن از دشمنی آنان با ملت ایران است، چنین کشوری صلاحیت ادعای حمایت از مردم ایران را ندارد.

کرمی افزود: برای آمریکا و شخص ترامپ، تنها منافع خود و رژیم صهیونیستی اهمیت دارد و ملت‌ها برای آنان صرفاً ابزار و عدد محسوب می‌شوند، همان‌گونه که مردم غزه، سوریه، لبنان و حتی اوکراین قربانی این نگاه ابزاری شده‌اند و ادعاهای اخیر ترامپ چیزی جز ریاکاری سیاسی نیست.

وی با هشدار نسبت به سناریوهای تکراری آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: تجربه‌های گذشته، از جمله حوادث سال ۱۳۸۸ و وقایع سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که عملیات پرچم دروغین و متهم‌سازی حکومت‌ها از روش‌های همیشگی آنان است و ملت ایران باید نسبت به این توطئه‌ها هوشیار باشد.

مدیر حوزه علمیه ریحانه‌الرسول (ص) ساوه با تأکید بر ضرورت بصیرت و آگاهی عمومی، به‌ویژه نقش بانوان، اظهار کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند متعال و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مقطع حساس را نیز با سربلندی پشت سر خواهد گذاشت و این مسیر تا تحقق وعده الهی و سپردن پرچم اسلام به دست صاحب‌الزمان (عج) ادامه خواهد یافت.