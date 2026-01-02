ابوالقاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجربه تاریخی کشور ایران نشان میدهد که همواره تحریمهای حداکثری و فشار خارجی از سوی مستکبران بر آن تحمیل شده و فشارهایی برای تضعیف استقلال ملی و تحمیل اراده سیاسی طراحی شده است.
وی ادامه داد: نمونه آشکار این سیاستها در دوره ریاستجمهوری ترامپ برای همگان مشهود بود و آثار آن همچنان بر زندگی مردم لمس میشود.
جعفری گفت: استفاده از شعارهای حقوق بشری و حمایت از مردم، حربهای استکباری برای دخالت در امور داخلی کشورها و در نهایت غارت منابع و از بین بردن امنیت داخلی آنان است.
این کارشناس تاریخ با بیان اینکه مشکلات واقعی مردم ایران انکارناپذیر است، گفت: فشار اقتصادی، تورم و دشواریهای معیشتی واقعیتهای کنونی جامعه است اما بررسی ریشههای این مشکلات نشان میدهد بخش قابل توجهی از آنها محصول تحریمهای ناعادلانه و فشارهای خارجی هدفمند است.
جعفری ادامه داد: مطالبهگری مردم باید از مسیر داخلی و در چارچوب حق تصمیمگیری ملی و نه از طریق نسخههایی از بیرون مرزها دنبال شود.
وی افزود: نسخههایی که توسط همان سیاستمدارانی ارائه میشود که سابقه مستقیم در ایجاد فشارها و اعمال تحریمهای بیرحمانه دارند، هرگز نمیتواند راهحل مشکلات اقتصادی کشور باشد.
این کارشناس تاریخ افزود: تاریخ ایران بارها ثابت کرده که اصلاح امور از درون، نتایج پایدارتر و واقعیتری به همراه دارد و هیچگاه آمریکا و غرب برای سایر کشورها دلسوز نبودهاند.
جعفری گفت: روایتسازی خارجی تلاش میکند فشار اقتصادی را از عامل واقعی آن جدا کرده و آن را به یک منجیسازی سیاسی گره بزند و در این شرایط، افزایش آگاهی رسانهای از طریق تحلیل تاریخی سابقه غرب و مرور اقدامات ناجوانمردانه آنان در قبال سایر کشورها بسیار لازم و مؤثر است.
وی گفت: ادعای اقدام و واکنش در سایر کشورها از سوی ترامپ و مقامهای آمریکایی، حتی در چارچوب ظاهری ادعاهای حقوق بشری، در عمل نوعی فشار و تهدید علیه حاکمیت ملی کشورها تلقی میشود و با حقوق بشر همخوانی ندارد و این پیامها غالباً ابزاری برای پیشبرد اهداف ظالمانه سیاسی و استکباری بوده است.
جعفری با بیان اینکه تاریخ آمریکا بر پایه استعمار و سلطهجویی بنا شده و هویتی استعماری در ریشههای آن نهادینه است، گفت: بر این اساس، این کشور نمیتواند مدعی حمایت واقعی از ملتها باشد و حتی زمانی که سخنان خود را در قالب حقوق بشر ارائه میکند در عمل تأثیری جز تحمیل فشار و ادامه سیاستهای استعماری بر دیگر کشورها ندارد.
