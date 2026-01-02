پیمان عین القضاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دوره قاجار تاکنون، ایران همواره با تهدیدات خارجی مواجه بوده و تجربه تاریخی نشان میدهد که مقاومت ملت ایران نقش تعیینکنندهای در حفظ تمامیت ارضی و عزت ملی کشور داشته است.
وی افزود: نمونههای تاریخی این رویکرد را میتوان در ایستادگی قهرمانان ملی همچون رئیسعلی دلواری، میرزا کوچکخان جنگلی، ستارخان و نیز مقاومت شخصیتهایی چون امیرکبیر در برابر جریانهای مسلط جهانی مشاهده کرد.
عین القضاتی تصریح کرد: مقاومت ملت ایران که از دوره قاجار آغاز شد با پیروزی انقلاب اسلامی و حضور سرداران بزرگ نظیر سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سردار سلامی و سردار حاجیزاده ادامه یافت و همواره عامل اصلی در حفظ استقلال و امنیت کشور بوده است.
وی با اشاره به تجربه تاریخی دوره قاجار ادامه داد: در دورههایی که سیاست «نرمش ویژه» و تسلیم در برابر بیگانگان دنبال شد و بخشی از سرزمین کشور بهواسطه قراردادهای ننگین واگذار گردید، نهتنها زیادهخواهی قدرتهای جهانی کاهش نیافت بلکه تهاجمات خارجی همچنان ادامه داشت.
عین القضاتی با بیان اینکه در دوره حکومت پادشاهی و پیش از استقرار جمهوری اسلامی، تهاجمات بیگانگان علیه کشور متوقف نشد، افزود: تاریخ نشان میدهد رمز پیروزی ایران مقاومت مستمر بوده و حتی در دوره پهلوی دوم، جریانهای استکباری از زیادهخواهی خود دست نکشیدند.
تمرکز بر مقاومت و مدیریت اقتصادی، ضرورت امروز کشور برای ثبات و امنیت است
استاد دانشگاه، پژوهشگر و دکترای جامعه شناسی گفت: مقاومت در برابر تهدیدات خارجی همراه با مدیریت اقتصادی، لازمه ثبات و امنیت کشور است.
وی با اشاره به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران به این جمعبندی رسید که جریانهای استعمارگر برای تحقق اهداف اقتصادی خود، ناگزیر به تهاجم به کشورهای در حال توسعه هستند.
عین القضاتی تصریح کرد: این تهاجم میتواند به شکل استعمار مستقیم، اشغال یا استعمار نو باشد و هدف آن درهم شکستن ساختارهای داخلی و دسترسی به منابع اولیه کشورها است.
وی با اشاره به نقش جریان نفوذ داخلی ادامه داد: در طول تاریخ، جریان نفوذ داخلی نقش مؤثری در وارد کردن آسیب به کشور داشته و باعث شهادت رئیسعلی دلواری، میرزا کوچکخان و امیرکبیر شد.
عین القضاتی تاکید کرد: در وقایع جنگ ۱۲ روزه جریان نفوذ داخلی همراه با نیروهای بیگانه، شدیدترین ضربه را به کشور وارد کرد.
وی افزود: مسیر امروز کشور تداوم راه مقاومت قهرمانان تاریخی است و ملت ایران با ایستادگی، حفظ تمامیت ارضی را تضمین کرده و مقاومت را راهحل اصلی میداند.
عین القضاتی گفت: تحولات اخیر نشان میدهد که مقاومت در برابر تهاجمات بیرونی همچنان مؤثرترین راه عبور از بحرانها است اما در حوزه معیشت و اقتصاد نیز باید با رویکردی واقعبینانه عمل کرد.
وی تصریح کرد: تحریمهای سنگین همراه با ضعفهای مدیریتی داخلی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و موجب بروز نارضایتی و اعتراضات اجتماعی شده است.
مردم ایران مسیر اعتراض مسالمتآمیز را همواره حفظ کردهاند
استاد دانشگاه، پژوهشگر و دکترای جامعه شناسی گفت: توان تابآوری مردم به حداکثر رسیده و امکان تحمیل فشار بیشتر وجود ندارد بنابراین، راهحل اصلی در تدبیر داخلی و مدیریت صحیح مسائل کشور نهفته است.
وی افزود: مردم آگاه ایران مسیر مقاومت تاریخی از دوره قاجار تا امروز را همچون جنگ ۱۲ روزه ادامه میدهند.
عینالقضاتی تصریح کرد: مردم ایران هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات به اغتشاش و آسیب به اموال عمومی را مردود میدانند و این موضوع بارها در عمل اثبات شده است.
وی با تأکید بر حل مسائل در چارچوب داخلی کشور ادامه داد: تجربه تاریخی نشان میدهد ملت ایران همواره اختلافات داخلی را با رویکرد درونی حل کرده و مداخلات خارجی را که مبتنی بر استعمار و غصب است، رد کرده است.
عین القضاتی تاکید کرد: قدرتهای مدعی حقوق بشر با خون مردم مظلوم جهان، بهویژه در خاورمیانه آغشتهاند و هرگز نمیتوانند مدعی عدالت یا حمایت از مظلومان باشند.
وی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور آمریکا افزود: این اظهارات را دخالت آشکار در امور داخلی کشور دانسته و آن را مردود میدانیم.
عینالقضاتی خواستار پیگیری حقوقی موضوع از سوی وزارت خارجه و دولت شد و گفت: شکایت رسمی ایران در سازمان ملل ثبت و حقوق ملت بر اساس قوانین بینالمللی دفاع شود.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح و انتظامی باید در برابر دخالتهای بیگانگان با اقتدار ایستادگی کنند، چرا که ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد.
نظر شما