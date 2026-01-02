  1. استانها
  2. مرکزی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

عین‌القضاتی: ادعاهای آمریکا مغایر حقوق بین‌الملل و مردود است

عین‌القضاتی: ادعاهای آمریکا مغایر حقوق بین‌الملل و مردود است

اراک- استاد دانشگاه و پژوهشگرجامعه‌شناسی گفت: ادعاهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران، مغایر اصول حقوق بین‌الملل بوده و دخالت آشکار در امور داخلی کشور محسوب می‌شود.

پیمان عین القضاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دوره قاجار تاکنون، ایران همواره با تهدیدات خارجی مواجه بوده و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مقاومت ملت ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تمامیت ارضی و عزت ملی کشور داشته است.

وی افزود: نمونه‌های تاریخی این رویکرد را می‌توان در ایستادگی قهرمانان ملی همچون رئیس‌علی دلواری، میرزا کوچک‌خان جنگلی، ستارخان و نیز مقاومت شخصیت‌هایی چون امیرکبیر در برابر جریان‌های مسلط جهانی مشاهده کرد.

عین القضاتی تصریح کرد: مقاومت ملت ایران که از دوره قاجار آغاز شد با پیروزی انقلاب اسلامی و حضور سرداران بزرگ نظیر سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سردار سلامی و سردار حاجی‌زاده ادامه یافت و همواره عامل اصلی در حفظ استقلال و امنیت کشور بوده است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی دوره قاجار ادامه داد: در دوره‌هایی که سیاست «نرمش ویژه» و تسلیم در برابر بیگانگان دنبال شد و بخشی از سرزمین کشور به‌واسطه قراردادهای ننگین واگذار گردید، نه‌تنها زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی کاهش نیافت بلکه تهاجمات خارجی همچنان ادامه داشت.

عین القضاتی با بیان اینکه در دوره حکومت پادشاهی و پیش از استقرار جمهوری اسلامی، تهاجمات بیگانگان علیه کشور متوقف نشد، افزود: تاریخ نشان می‌دهد رمز پیروزی ایران مقاومت مستمر بوده و حتی در دوره پهلوی دوم، جریان‌های استکباری از زیاده‌خواهی خود دست نکشیدند.

تمرکز بر مقاومت و مدیریت اقتصادی، ضرورت امروز کشور برای ثبات و امنیت است

استاد دانشگاه، پژوهشگر و دکترای جامعه شناسی گفت: مقاومت در برابر تهدیدات خارجی همراه با مدیریت اقتصادی، لازمه ثبات و امنیت کشور است.

وی با اشاره به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران به این جمع‌بندی رسید که جریان‌های استعمارگر برای تحقق اهداف اقتصادی خود، ناگزیر به تهاجم به کشورهای در حال توسعه هستند.

عین القضاتی تصریح کرد: این تهاجم می‌تواند به شکل استعمار مستقیم، اشغال یا استعمار نو باشد و هدف آن درهم شکستن ساختارهای داخلی و دسترسی به منابع اولیه کشورها است.

وی با اشاره به نقش جریان نفوذ داخلی ادامه داد: در طول تاریخ، جریان نفوذ داخلی نقش مؤثری در وارد کردن آسیب به کشور داشته و باعث شهادت رئیس‌علی دلواری، میرزا کوچک‌خان و امیرکبیر شد.

عین القضاتی تاکید کرد: در وقایع جنگ ۱۲ روزه جریان نفوذ داخلی همراه با نیروهای بیگانه، شدیدترین ضربه را به کشور وارد کرد.

وی افزود: مسیر امروز کشور تداوم راه مقاومت قهرمانان تاریخی است و ملت ایران با ایستادگی، حفظ تمامیت ارضی را تضمین کرده و مقاومت را راه‌حل اصلی می‌داند.

عین القضاتی گفت: تحولات اخیر نشان می‌دهد که مقاومت در برابر تهاجمات بیرونی همچنان مؤثرترین راه عبور از بحران‌ها است اما در حوزه معیشت و اقتصاد نیز باید با رویکردی واقع‌بینانه عمل کرد.

وی تصریح کرد: تحریم‌های سنگین همراه با ضعف‌های مدیریتی داخلی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و موجب بروز نارضایتی و اعتراضات اجتماعی شده است.

مردم ایران مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز را همواره حفظ کرده‌اند

استاد دانشگاه، پژوهشگر و دکترای جامعه شناسی گفت: توان تاب‌آوری مردم به حداکثر رسیده و امکان تحمیل فشار بیشتر وجود ندارد بنابراین، راه‌حل اصلی در تدبیر داخلی و مدیریت صحیح مسائل کشور نهفته است.

وی افزود: مردم آگاه ایران مسیر مقاومت تاریخی از دوره قاجار تا امروز را همچون جنگ ۱۲ روزه ادامه می‌دهند.

عین‌القضاتی تصریح کرد: مردم ایران هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات به اغتشاش و آسیب به اموال عمومی را مردود می‌دانند و این موضوع بارها در عمل اثبات شده است.

وی با تأکید بر حل مسائل در چارچوب داخلی کشور ادامه داد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد ملت ایران همواره اختلافات داخلی را با رویکرد درونی حل کرده و مداخلات خارجی را که مبتنی بر استعمار و غصب است، رد کرده است.

عین القضاتی تاکید کرد: قدرت‌های مدعی حقوق بشر با خون مردم مظلوم جهان، به‌ویژه در خاورمیانه آغشته‌اند و هرگز نمی‌توانند مدعی عدالت یا حمایت از مظلومان باشند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا افزود: این اظهارات را دخالت آشکار در امور داخلی کشور دانسته و آن را مردود می‌دانیم.

عین‌القضاتی خواستار پیگیری حقوقی موضوع از سوی وزارت خارجه و دولت شد و گفت: شکایت رسمی ایران در سازمان ملل ثبت و حقوق ملت بر اساس قوانین بین‌المللی دفاع شود.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح و انتظامی باید در برابر دخالت‌های بیگانگان با اقتدار ایستادگی کنند، چرا که ملت ایران هرگز کوتاه نخواهد آمد.

کد خبر 6710683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها