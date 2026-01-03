به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اساتید و نخبگان دانشگاه‌های استان مرکزی با صدور بیانیه‌ای، اقدامات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی را در دعوت به آشوب و ناامنی، تلاش برای سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم دانستند و آن را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: دشمنان ایران اسلامی که شکست‌های سنگینی در جنگ‌های اخیر متحمل شده‌اند، با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی و ابزارهای نوین شناختی در پی بازتولید فتنه و آشوب هستند، اما بصیرت و انسجام ملت ایران همانند گذشته نقشه‌های آنان را نقش بر آب خواهد کرد.

اساتید و نخبگان دانشگاهی استان مرکزی تأکید کردند: اکنون بیش از هر زمان دیگر اتحاد و هم‌صدایی مردم، مسئولان و نخبگان برای صیانت از امنیت و پیشرفت کشور ضرورت دارد و مسئولان قوای سه‌گانه باید با تلاش مضاعف، ریشه‌های فساد اقتصادی را بخشکانند و ثبات در بازار ایجاد کنند.

در ادامه بیانیه آمده است: حل مشکلات اقتصادی جز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، نقش‌آفرینی مردم و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست و اکنون که لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، توجه جدی به این اصول ضروری است.

این بیانیه در پایان با قدردانی از بصیرت و بردباری مردم ایران، بر دل‌سپردن به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش همه‌جانبه برای پیشرفت کشور تأکید کرده است.