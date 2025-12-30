  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

سرمربی، سرپرست و بازیکن تیم بسکتبال استقلال محروم شدند

سرمربی، سرپرست و بازیکن تیم بسکتبال استقلال محروم شدند

با اعلام سازمان لیگ بسکتبال و با توجه حواشی دیدار اخیر تیم های استقلال تهران و نفت آبادان ، سرمربی، سرپرست و یک بازیکن تیم استقلال تا اطلاع ثانوی با محرومیت مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،

از هفته چهاردهم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، دیدار دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان دوشنبه (٨ دی) برگزار شد و با برتری آبادانی ها تمام شد، پایان این دیدار البته با حاشیه همراه شد.

در همین راستا سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن اتفاقات و گزارش های دریافتی، اقدام به محرومیت ٢ عضو کادر فنی و یک بازیکن تیم استقلال کرده است.

طبق اعلام این سازمان، مهران شاهین طبع سرمربی و مهدی جعفری بازیکن شماره ۵۵ استقلال به دلیل بی احترامی به کادر داوری و هجوم و ورود غیرمجاز به رختکن داوران تا اطلاع ثانوی از حضور در هر گونه رویداد محروم می باشند.

این موضوع طی نامه ای رسمی به علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اطلاع رسانی شده است.

همچنین سازمان لیگ بسکتبال در نامه ای مجزا به این باشگاه اعلام کرده است که طبق گزارش واصله و به دلیل اهانت علیرضا پوربافرانی سرپرست تیم بسکتبال استقلال به ارکان فدراسیون و سازمان لیگ، وی نیز تا اطلاع ثانوی از حضور در هر گونه رویداد محروم است.

طبق تاکید سازمان لیگ بسکتبال، پس از تشکیل کمیته انضباطی تصمیم نهایی در خصوص مدت زمان محرومیت نامبردگان مشخص خواهد شد.

کد خبر 6707949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها