شهادت یکی از مدافعان امنیت در ملکشاهی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع محلی وابسته به سپاه استان، کریمی که از پیشکسوتان سپاه بوده در درگیری با افراد مسلح نقابدار جان به جان آفرین تسلیم کرد.
ابعاد مختلف این حادثه توسط دستگاههای قضایی، نظامی و امنیتی در حال بررسی است.
ایلام - در درگیریهای رخ داده ظهر امروز در ملکشاهی، لطیف کریمی در دفاع از امنیت ایران اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع محلی وابسته به سپاه استان، کریمی که از پیشکسوتان سپاه بوده در درگیری با افراد مسلح نقابدار جان به جان آفرین تسلیم کرد.
ابعاد مختلف این حادثه توسط دستگاههای قضایی، نظامی و امنیتی در حال بررسی است.
نظر شما