به گزارش خبرنگار مهر، حاج حسین یکتا عصر شنبه در جمع معتکفان آستان مقدس مسجد جمکران، با اشاره به شرایط ویژه جهان اسلام و تحولات منطقهای، اظهار کرد: امروز جبهه مقاومت بیش از هر زمان دیگری به نقطههای تعیینکننده نزدیک شده و تربیت نسل منتظر و مؤمن، یکی از الزامات این مقطع حساس تاریخی است.
وی با تأکید بر اینکه نبرد امروز، نبرد سختافزارها نیست بلکه نبرد باورها و ارادههاست، افزود: اعتکاف، بهویژه در مکانی مانند مسجد جمکران، زمینهای برای تقویت ایمان، استقامت و آمادگی روحی نسل جوان در این میدان بزرگ فراهم میکند.
این پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ شهادت با مسجد جمکران بیان کرد: بسیاری از شهدا، بهویژه شهدای دفاع مقدس، مسیر سلوک معنوی و عهد و پیمان خود با حضرت ولیعصر (عج) را از همین مسجد آغاز کردند و زندگی و شهادتشان بر مدار همین عهد شکل گرفت.
یکتا با بازخوانی خاطراتی از شهدای دفاع مقدس و شهدای منتسب به مسجد جمکران، اخلاص را شاخصه اصلی ماندگاری آنان دانست و گفت: وقتی زندگی شهدا مورد تأمل قرار میگیرد، یک حقیقت بیش از همه خودنمایی میکند و آن اخلاص است؛ اخلاصی که انسان را از خود عبور میدهد و به اتصال حقیقی میرساند.
وی با اشاره به نقش مسجد جمکران در تربیت انسانهای مجاهد خاطرنشان کرد: این مکان مقدس، صرفاً محل دعا و زیارت نیست، بلکه خاستگاه شکلگیری حرکتهای بزرگ الهی و پرورش انسانهایی است که در بزنگاههای تاریخی، در صف اول دفاع از حق ایستادهاند.
این پیشکسوت دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون همواره تحت هدایت الهی و عنایت حضرت ولیعصر (عج) حرکت کرده است، افزود: از روزهای نهضت امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب تا دوران دفاع مقدس، مقابله با فتنهها، نبرد با داعش و شکلگیری جبهه مقاومت، دست هدایت الهی و فرهنگ شهادت مسیر انقلاب را روشن نگه داشته است.
یکتا با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده انقلاب تصریح کرد: امروز دهه هشتادیها و نودیها، همان یاران گهوارهای امام هستند که رهبر معظم انقلاب از آنها یاد کردهاند و دشمن نیز بهخوبی این واقعیت را درک کرده است.
وی حضور گسترده نوجوانان و جوانان در اعتکاف دانشآموزی مسجد جمکران را نشانهای روشن از رویشهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: دشمن با بهرهگیری از جنگ ترکیبی تلاش میکند ایمان، هویت و باور نسل جوان را هدف قرار دهد، اما همین حضور پرشور نوجوانان در مسجد و آئین اعتکاف نشان میدهد که این تلاشها راه به جایی نخواهد برد.
این پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به جایگاه شهدا در استمرار حرکت انقلاب بیان کرد: شهدا زندهاند و همچنان بر دلها حکومت میکنند و مزار آنان به دارالشفای عاشقان و مدرسه تربیت مجاهدان تبدیل شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اعتکاف امروز، یک فرصت صرفاً فردی و عبادی نیست، بلکه موقعیتی تمدنی و جهانی برای تربیت نسل منتظر، تقویت جبهه حق و آمادگی برای آیندهای است که بیش از هر زمان دیگری به ظهور نزدیک شده است.
