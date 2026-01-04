حسن سلمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره حضوری «تربیت ممتحن آزمونهای حفظ عمومی قرآن کریم» در این استان خبر داد.
وی با بیان اینکه این دوره با هدف ارتقای سطح کیفی آزمونهای حفظ عمومی قرآن کریم برگزار میشود، اظهار کرد: این دوره آموزشی به مدت دو روز و در مجموع ۱۶ ساعت برگزار خواهد شد و استاد محمدمهدی بحرالعلوم بهعنوان مدرس، مسئولیت تدریس آن را بر عهده دارد.
سلمانی افزود: آشنایی با آییننامه حفظ عمومی، روشهای طراحی و انتخاب سؤال، اصول امتیازدهی در حوزه حفظ، فصاحت و درک معنا و همچنین کارورزی عملی از جمله سرفصلهای این دوره آموزشی است.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اعطای گواهینامه معتبر پس از قبولی در آزمون پایانی گفت: آزمون پایانی این دوره بهصورت عملی برگزار شده و ارزیابی شرکتکنندگان بر اساس تلاوتهای از پیش امتیازدهیشده انجام میشود.
وی با اعلام اینکه مهلت ثبتنام تا پنجشنبه ۲۵ دیماه تعیین شده است، تصریح کرد: این دوره از چهارشنبه ۸ بهمنماه به مدت دو روز برگزار خواهد شد.
سلمانی شرایط ثبتنام در این دوره را شامل التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، داشتن سن ۲۲ تا ۶۰ سال و رعایت شئون و پوشش اسلامی عنوان کرد و افزود: متقاضیان باید حداقل یکی از شرایط اختصاصی از جمله دارا بودن مدرک تخصصی حفظ (درجات ۱ تا ۴)، مدرک عمومی حفظ ۲۰ جزء یا بالاتر از سامانه حفظ عمومی و یا کسب رتبههای ممتاز در مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم را داشته باشند.
به گفته وی، هزینه ثبتنام در این دوره ۵۰۰ هزار تومان است و ثبتنام نهایی تنها با تکمیل فرم و بارگذاری مدارک لازم از طریق لینک اعلامشده امکانپذیر خواهد بود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۵۶۳۲۰۴۳۰۹۳ تماس بگیرند.
