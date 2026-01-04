به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه در پیامی به کنگره دکتر ابراهیمی‌نماز، با تأکید بر اهمیت تبیین مقام ولایت و امامت حضرت علی بن ابی‌طالب (ع)، بر ضرورت توجه ویژه به کتاب شریف نهج‌البلاغه در حوزه‌های علمیه و جلسات علمی، به‌عنوان منبع اصلی فهم پیام غدیر و معارف وحیانی تأکید کردند.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان کنگره، بر نقش مؤثر همه آحاد مردم و مسئولان عالی‌رتبه در تحقق اهداف الهی و عنایت ویژه ولی عصر (عج) تأکید کرد.

وی با اشاره به جریان غدیر، آن را نقطه عطف تعیین‌کننده ولایت و امامت دانست و افزود: حضرت علی (ع) بهترین مرجع برای اثبات مقام نبوت و امامت پیامبر اکرم (ص) است.

وی با استناد به سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: مقام امامت و ولایت تنها با ایمان به حقانیت پیامبر و پذیرش رسالت ایشان محقق می‌شود و رفتار، گفتار و رضایت یا ناخشنودی امیرالمؤمنین (ع) نشان‌دهنده راهنمایی و ملاک عمل برای مؤمنان است.

آیت‌الله جوادی آملی افزود: کتاب شریف نهج‌البلاغه، منبعی عمیق و گسترده برای شناخت کامل مقام امامت است، اما نسخه‌های کنونی، تنها بخش کوچکی از آن را ارائه می‌دهند و برای فهم دقیق، نیازمند فهرست‌نگاری، معجم‌نویسی، شرح مفاهیم و خلاصه‌سازی مطالب است.

وی تأکید کرد: این فعالیت‌ها باید به‌ویژه در حوزه‌های علمیه و دیار علویان رواج یابد تا معارف اصیل و کامل نهج‌البلاغه برای روحانیون و جامعه شیعیان آشکار شود.

وی همچنین بر هماهنگی میان قرآن کریم و نهج‌البلاغه در برنامه‌های علمی و آموزشی تأکید کرد و گفت: دین خدا برای انسان همان دین فرشتگان است و وظیفه انسان‌ها نیز در باور به معارف وحیانی، خضوع، عبادت و تبعیت از ولایت است؛ با این تفاوت که شرایط انسانی، جلوه و شیوه عملی آن را مشخص می‌کند.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در پایان پیام خود خاطرنشان کرد: پیروی از ولایت حضرت علی (ع) و احترام به سنت پیامبر اسلام (ص) نه تنها زمینه رحمت و برکت دنیوی را فراهم می‌کند، بلکه در نامه اعمال مؤمنان ثبت و موجب پاداش اخروی خواهد شد.