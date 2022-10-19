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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۳

آیت الله جوادی آملی:

واقعه غدیر چکیده اتمام نعمت و اکمال رسالت خاتم رسولان است

واقعه غدیر چکیده اتمام نعمت و اکمال رسالت خاتم رسولان است

ساری- آیت الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید شیعیان واقعه غدیر را چکیده اتمام نعمت و اکمال رسالت خاتم رسولان و سرآغاز امامت وارثان به حق ملک و ملکوت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در پیامی تصویری خطاب به کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه که در ساری برگزار شد، افزود: واقعه غدیر چکیده اتمام نعمت و اکمال رسالت خاتم رسولان و سرآغاز امامت وارثانِ بحق مُلک و ملکوت است که دلایل و اسناد این واقعه بزرگ و مقدس در کتب عامه نیز به فراوانی دیده می‌شود.

وی ادامه داد: خصوصیت‌های عقل نظری و عقل عملی امیرالمومنین (ع) فراوان است که باید از این گنجینه گران بها همواره استفاده کنیم.

آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: جریان نبوت از خلقت آدم شروع و به حضرت ختمی مرتبت ختم شد و با امامت تداوم یافت و سرانجام حکومت پیامبر (ص) با ظهور قائم، جهانی خواهد شد.

این مرجع تقلید گفت: اسم آوردن از حکومت جهانی دشوار است چه رسد به تشکیل و تحقق آن؛ زیرا همه ادیان، ملل و نحلی که هست همه باید زیر پرچم یک انسان کامل حاضر شوند، بنابراین کسانی می‌توانند منتظر باشند که وقتی به حکومت رسیدند در مسیر حق و حقانیت حرکت کنند.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: امیرالمومنین در بین امت اسلامی نخستین مسلمانی است که معارف الهی و عقاید حقه را تبیین کردند و از آن دفاع و حمایت نمود؛ لذا نزد محققان علوم الهی، رسول اکرم (ص) معلم اول و علی بن ابی‏طالب (ع) معلم ثانی است و هیچ فرد دیگری توان تحریر مسائل عمیق توحید و سایر اسماً و اوصاف خداوند را ندارد.

وی ادامه داد: بنیاد بین‌المللی غدیر ظرفیت باشکوهی است که باید همگان از این ظرفیت فراهم شده بهره ببریم.

کد مطلب 5612424

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