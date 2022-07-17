موسسات متعددی در احیای معارف نهج البلاغه ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در پیام به دومین همایش ملی نهج البلاغه در آرا و اندیشه‌های اسلام شناسان بیان کرد: نهج البلاغه تمام سخنان امیرالمومنین علیه السلام نیست بلکه سید رضی آن بخش‌هایی که توانسته را جمع آوری کرده و البته همین نیز خدمت بزرگی به اسلام بود لذا تدریس نهج البلاغه و تحقیق درباره آن باید در دستور کار حوزه و دانشگاه قرار بگیرد.

وی افزود: تفسیر نهج البلاغه نیاز به تحقیقات همه جانبه دارد چون این کتاب شریف از جهاتی شبیه قرآن کریم است و همانگونه که برخی از آیات قرآن به کمک سایر آیات تفسیر می‌شوند برخی از عبارات نهج البلاغه توسط سایر عبارات آن مورد شرح قرار می‌گیرند.

مفسر برجسته نهج البلاغه با اشاره به براهین توحیدی این کتاب گرانسنگ گفت: تمام براهین توحیدی که توسط علما و فلاسفه از فارابی گرفته تا علامه طباطبایی بیان شده‌اند به پای براهین توحیدی امیرالمومنین علیه السلام نمی رسند و این امر ارزش نهج البلاغه را می‌رساند.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه نهج البلاغه تفسیر ولایت است تاکید کرد: باید مؤسسات متعددی در احیای معارف نهج البلاغه ایجاد شود. علما، طلاب و خیرین تلاش کنند نه یک مؤسسه بلکه چندین مؤسسه ایجاد شوند تا هر یک آنها عهده دار بخشی از دریای وسیع نهج البلاغه شوند چرا که این کتاب شریف تفسیر سنت و ولایت است.

وی با اشاره به ویژگی‌های جامعه علوی اظهار کرد: جامعه علوی طبق تعبیر امام علی علیه السلام جامعه‌ای آزاد است. منظور حضرت از آزادی این است که مؤمنان نه از خوف جهنم و نه به شوق بهشت خدا را عبادت کنند بلکه خالصانه برای پیوند با حقیقت نامتناهی الهی این کار را بکنند.

استاد حوزه علمیه با تاکید بر مفهوم مردم سالاری دینی بیان داشت: مردم سالاری دینی یعنی هم رهبران دینی باشند هم مردم دینی باشند. در این جامعه خبری از اختلاس و احتکار و حقوق‌های نجومی نیست.

جوادی آملی خاطرنشان کرد: این سخن حضرت که نظام هستی با اختلاف هماهنگ نیست خطاب به کل جامعه بشری است. جنگ‌های جهانی حاصل اختلاف بودند و هیچکدام باعث آرامش و تمدن نشدند بلکه جز ویرانی حاصلی نداشتند.