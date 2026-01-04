به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کاشت نهال در بوستان سرخه‌حصار تهران با مشارکت شهروندان و در چارچوب طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» برگزار شد.

در این برنامه که پیوندی میان مناسبت‌های مذهبی و ملی با حفاظت از محیط‌زیست ایجاد می‌کند، کاشت ۳۳۲۵۰ نهال سازگار با اقلیم تهران به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به مناسبت میلاد امام علی (ع) آغاز شد.

داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تاکید کرد: این اقدام با برنامه‌ریزی شهرداری تهران و مشارکت منابع طبیعی آغاز شده است تا سرانه فضای سبز شهر افزایش یابد و شهروندان نیز در نهضت سراسری کاشت درخت مشارکت فعال داشته باشند و نقش خود در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.

گودرزی افزود: انتخاب بوستان سرخه‌حصار به دلیل وسعت، قابلیت‌های طبیعی و ظرفیت آن برای میزبانی طرح‌های بزرگ انجام شده است. هدف ما این است که با این برنامه‌ها، فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اهمیت توسعه پایدار در ذهن شهروندان نهادینه شود و ارزش‌های ملی و دینی نیز با این حرکت زیست‌محیطی پیوند بخورد.

وی همچنین از تمامی شهروندان دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، سهم خود را در حفاظت از فضای سبز شهر ایفا کنند و افزود: هر نهال غرس شده نمادی از تعهد ما به محیط زیست، بهبود کیفیت هوای شهر و سلامت مردم است.