به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران که در گزارشی به تبیین و تشریح تمهیدات یکسال اخیر مدیریت شهری منطقه در بخش حریم پرداخته بود، از تخریب ۴۰۵ مورد مستحدثات و باز گردانی بیش از ۱۱ هکتار از اراضی به کاربری اولیه یا همان زراعی خبر داد.

وی ادامه داد: تداخل مدیریتی در این بخش از جمله موانعی است که خواسته یا ناخواسته مسیر خدمات رسانی مدیریت شهری را دچار معضلاتی کرده و در همین اثنا نیز تعداد قلیلی از افراد فرصت طلب و سودجو اقدام به دورچینی، احداث بنا، سوله، استقرار کانکس، پخش تراشه آسفالت و کاشت نهال کرده که پس از احصاء و صدور اخطاریه‌های لازم، با هماهنگی عوامل انتظامی و اخذ مجوز از دستگاه قضا، کلیه اعمال فاقد وجاهت قانونی صورت گرفته تخریب و اراضی به حالت اولیه خویش یعنی کاربری زراعی بازگردانده شدند.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه به عنوان متولی اصلی اداره امورات این بخش از شهر طی مدت یکسال اخیر توانسته تعداد ۴۰۵ مورد از تخلفات صورت گرفته اعم از دیوار کشی، فنس کشی، پرچین، احداث سوله، اتاقک، انباری، سرویس بهداشتی، استخر، استقرار درب، کانکس، کاشت نهال و پخش تراشه آسفالت به مساحت ۱۱۴ هزار و ۴۱۰ متر مربع را تخریب کند.

محمدی با اشاره به این نکته که بخش حریم به عنوان تنفس گاه شهر همواره آبستن بروز چنین تخلفات و اعمال فاقد وجاهت قانونی است، تأکید کرد: مدیریت شهری منطقه بر اساس رسالتی که عهده دار بوده، همواره با بهره‌گیری از رصد هوایی و انجام گشت زنی‌های مستمر، به وظایف ذاتی خویش یعنی حفظ و صیانت از این محدوده سرزمینی عمل نموده و کارشکنی و عدم همکاری از سوی مسئولین شهرهای همجوار نیز کوچک‌ترین خللی را نمی‌تواند برای تحقق این اهداف ایجاد کند.