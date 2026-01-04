  1. دانشگاه و فناوری
هیئت عالی‌رتبه برزیلی از میراث هنری دانشگاه تهران بازدید کرد

هیئت عالی‌رتبه برزیلی از میراث هنری دانشگاه تهران بازدید کرد

هیئت عالی‌رتبه برزیلی، در قالب یک برنامه دیپلماسی فرهنگی، از میراث هنری دانشگاه تهران در باغ‌موزه نگارستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در چهارچوب برنامه‌های دیپلماسی عمومی و با هدف تعمیق شناخت فرهنگی بین ایران و برزیل، هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی برزیل، هفتم دی ۱۴۰۴، از باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران بازدید کردند.

این بازدید با هماهنگی معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران و در قالب معرفی گنجینه‌های فرهنگی این دانشگاه، از جمله آثار استاد کمال‌الملک و بانو منیر فرمانفرمایان انجام شد.

این بازدید فرهنگی در بستری از تحرکات اخیر دیپلماتیک بین ایران و برزیل انجام شده است.

سفیر جدید برزیل، آندره وراس گیمارائس، که فعالیت رسمی خود را در ایران از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز کرده و رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه کشورمان تسلیم کرده است، در سخنان اخیر خود بر توسعه روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری تأکید کرده و افزایش شناخت متقابل را کلید اصلی این همکاری‌ها دانسته است.

هدف اصلی از این بازدید، آشنایی مقامات برزیلی با عمق و غنای میراث فرهنگی و هنری ایران و ایجاد بستری برای گفت‌وگوی تمدن‌ها بود.

این هیئت شامل شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک مهمی از دو کشور بود: سیدنی رومیرو: مدیرکل اداره آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه برزیل، کوئرو پسوا دو لاگو وراس: سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار برزیل در تهران، و دکتر حسین قریبی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در برزیل.

باغ موزه نگارستان، یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی دانشگاه تهران، به‌عنوان ویترینی از هنر و تاریخ معاصر ایران میزبان این هیئت بود. این مجموعه، علاوه بر فضای تاریخی و معماری منحصربه‌فرد، میزبان آثاری ارزشمند از نقاشان بزرگی مانند کمال‌الملک است.

