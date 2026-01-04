به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در چهارچوب برنامههای دیپلماسی عمومی و با هدف تعمیق شناخت فرهنگی بین ایران و برزیل، هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی برزیل، هفتم دی ۱۴۰۴، از باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران بازدید کردند.
این بازدید با هماهنگی معاونت بینالملل دانشگاه تهران و در قالب معرفی گنجینههای فرهنگی این دانشگاه، از جمله آثار استاد کمالالملک و بانو منیر فرمانفرمایان انجام شد.
این بازدید فرهنگی در بستری از تحرکات اخیر دیپلماتیک بین ایران و برزیل انجام شده است.
سفیر جدید برزیل، آندره وراس گیمارائس، که فعالیت رسمی خود را در ایران از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز کرده و رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه کشورمان تسلیم کرده است، در سخنان اخیر خود بر توسعه روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری تأکید کرده و افزایش شناخت متقابل را کلید اصلی این همکاریها دانسته است.
هدف اصلی از این بازدید، آشنایی مقامات برزیلی با عمق و غنای میراث فرهنگی و هنری ایران و ایجاد بستری برای گفتوگوی تمدنها بود.
این هیئت شامل شخصیتهای سیاسی و دیپلماتیک مهمی از دو کشور بود: سیدنی رومیرو: مدیرکل اداره آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه برزیل، کوئرو پسوا دو لاگو وراس: سفیر فوقالعاده و تامالاختیار برزیل در تهران، و دکتر حسین قریبی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در برزیل.
باغ موزه نگارستان، یکی از قدیمیترین بناهای تاریخی دانشگاه تهران، بهعنوان ویترینی از هنر و تاریخ معاصر ایران میزبان این هیئت بود. این مجموعه، علاوه بر فضای تاریخی و معماری منحصربهفرد، میزبان آثاری ارزشمند از نقاشان بزرگی مانند کمالالملک است.
