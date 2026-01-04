یکی از جاعلان اوراق قضایی در مازندران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: یکی از متهمین، با توجه به اختلافات مالی با فرد دیگر، ضمن جعل امضای منتسب به دادستان یکی از شهرهای مرکزی استان، نسبت به ارائه برگ جلب جعلی به وی اقدام کرده بود.

وی گفت: با وصول گزارش تخلف به دادستانی شهرستان و صدور دستور قضائی، متهم از سوی مأمورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی در دادسرای شهرستان، جهت تحقیقات اولیه تحت نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: متصدی مرکز خدمات اینترنتی که ضمن همکاری با متهم نسبت به جعل امضای دادستان اقدام کرده بود نیز با دستور قضائی بازداشت و ضمن توقیف رایانه مشارالیه، مرکز مربوطه پلمب شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد:: با افرادی که حیثیت دستگاه قضائی را با خدشه مواجه کرده و با منتسب کردن خود به مقامات قضائی، انتظامی و سایر مسئولین، نسبت به فریب شهروندان اقدام کنند، برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.