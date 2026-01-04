توقیف خودروی با بیش از یک میلیارد ریال خلافی در فرودگاه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی لقایی، جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا اظهار داشت: در اجرای طرح‌های تشدید کنترل و نظارت بر تردد خودروهای عبوری در محدوده فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) کارکنان پلیس حین گشت زنی و واپایش خودروها و برخورد با تخلفات ساکن مقابل سالن پروازی به یک دستگاه خودروی سواری داخلی مظنون و نسبت به بررسی و استعلام خودرو مذکور اقدام و موفق شدند یک دستگاه خودروی سواری را که دارای بیش از یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده بود، شناسایی و متوقف کنند.

جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه افزود: پس از بررسی‌های اولیه و طی مراحل قانونی، مشخص شد خودروی سواری دارای خلافی به مبلغ یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۹۴۳ هزار ریال و دستور توقیف قضائی دارد و به این دلیل خودرو برای سیر مراحل بعدی به پارکینگ دلالت داده شد.

وی ضمن تقدیر از هوشیاری و تلاش شبانه روزی کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور افزود: موفقیت در کشف و مقابله با تخلفات رانندگی و سایر جرایم، حاصل تعهد، دقت عمل و زحمات بی‌وقفه همکاران خدوم پلیس در سطح فرودگاه‌های کشور است که با تلاش مستمر، نظم و امنیت عمومی را در این مراکز مهم برقرار نگه می‌دارند.

سردار لقایی در پایان تأکید کرد: پلیس فرودگاه‌های کشور با بهره‌گیری از هوشیاری و هوشمند کارکنان و تشدید گشت‌های کنترلی، قاطعانه با هرگونه تخلف و ناهنجاری در محدوده فرودگاه‌ها برخورد خواهد کرد و در این مسیر از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و انضباط عمومی فروگذار نخواهد بود.