  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

«ترکش‌های بی‌صدا» منتشر شد

«ترکش‌های بی‌صدا» منتشر شد

کتاب «ترکش‌‎های بی‌‎صدا» به قلم محمد خامه‌یار با موضوع زندگی شهید حسن صادقخانی، توسط انتشارات کتاب جمکران راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که روایتی داستانی از زندگی شهید حسن صادقخانی است، در واقع نزدیک شدن به شهیدی است که در زندگی او صداقت و امید حرف اول را می‌زند.

نویسنده از تولد شهید آغاز می‌کند و لابه‌لای همه روایت‌ها از خانواده و دوستان شهید نیز حرف می‌زند.

شهید حسن صادقخانی، چه آن زمان که انقلاب، تازه تازه داشت ریشه می‌دواند، چه درسال‌های جنگ هیچوقت دنبال مقام و منصب نبود و همیشه کف میدان، داشت برای خدا می‌دوید. این شهید اهل دل، از همان اول زندگی‌اش را گره زده بود به روضه امام حسین(ع) و خودش مداح اباعبدالله(ع) بود که سر همین سفره رزق شهادتش را گرفته بود.

کتاب به خوبی خواننده را با حال و هوای زندگی شهید و خانه ساده‎ای که در آن با پول میوه فروشی و حتی نگهداری دام، بزرگ شده آشنا می‎کند.

خانواده صادقخانی، زندگی آبرومند و صبوری داشتند. داغ حسن صادقخانی، برایشان دیدن داغ فرزند یا برادر نبود. انگار که خانه و کاشانه و روحشان را دفن کرده باشند.

در این کتاب، بار دیگر صداقت جبهه و آن بی‌ریایی عجیبی که در سنگرها بود، پیش روی مخاطب است.

انتشارات کتاب جمکران با پرداختن به زندگی شهید حسن صادقخانی، در واقع فرهنگ صداقت و شهادت را از ویترین ادبیات مقاومت دوباره به کتابخانه مخاطبش برگردانده است. شهدا، هنوز هم بین ما هستند اگر صدای نوا و زمزمه روضه‌شان را بشنویم...

کتاب «ترکش‌‎های بی‌‎صدا» به قلم محمد خامه‌یار در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۲۵۰هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

حاج محمد، بنده صالح خدا، کاسب خوشنام و منصف محله بود. او کنار خانه، مغازه بقالی داشت؛ مغازه‌ای نه چندان بزرگ و طاق چشمه‌ای که مش حسین قلی، پدرکبری خانم آن را ساخته بود...

کد خبر 6711862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها