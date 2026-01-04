محقق ایرانی حمله صرع را قابل پیش بینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان دانشگاه کالدونیان گلاسگو در اسکاتلند اعلام کرد این دستگاه پوشیدنی نوآورانه به بیماران درباره حمله تشنج آتی هشدار می‌دهد تا وضعیت قابل کنترل شود و از سوی دیگر این افراد فرصت برای واکنش و اجتناب از جراحت‌های ناشی از این فرایند خواهند داشت.

لاریجانی استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته در حوزه شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های هوشمند در دانشگاه کالدونیان گلاسگو است. هدست مذکور با تحلیل امواج مغزی و عملکرد قلب برای ردیابی حملات صرع کار می‌کند و به این ترتیب افراد دچار این بیماری با اعتماد به نفس بیشتری وضعیت را کنترل خواهند کرد. به گفته این پژوهشگر بیماران مبتلا به صرع با کمک این گجت می‌توانند شرایط را بهتر مدیریت کنند. وی در این باره افزود: هشدار از چند دقیقه قبل از وقوع حمله، زندگی فرد را متحول می‌کند. هدف ما قدرتمندتر کردن بیماران و خانواده‌هایشان است تا مدت زمان بیشتری برای کنترل وضعیت داشته باشند، ایمن بمانند و مدت زمان طولانی‌تری مستقل زندگی کنند.

پژوهشگران با استفاده از هزاران ساعت داده ثبت‌شده از فعالیت مغزی (EEG) و قلبی (ECG)، سامانه‌ای را روی یک مدل شبیه‌سازی‌شده موسوم به «سر مجازی» آموزش دادند تا شرایط استفاده واقعی بازآفرینی شود. گجت مذکور با دقتی نزدیک به ۹۵ درصد کار می‌کند و الگوریتم هوش مصنوعی آن قادر است میزان اطمینان خود را از احتمال بروز تشنج آتی نشان دهد. این ویژگی به بیماران کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر وضعیت سلامتی خود داشته باشند.

محققان همچنان مشغول پژوهش هستند تا طراحی هدست را ارتقا دهند و امیدوارند کودکان بتوانند در آینده از آن استفاده کنند.