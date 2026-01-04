فروش نقدی کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با تحویل بهمن ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از گروه بهمن، در این طرح، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار به رنگ سفید عرضه می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، ثبت‌نام این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

فرآیند ثبت‌نام به‌صورت برخط و از طریق درگاه عاملیت انجام می‌شود و ثبت‌نام، تأیید توافق‌نامه الکترونیکی و واریز وجه کامل در همین سامانه به منزله عقد قرارداد محسوب شده و نیازمند قرارداد فیزیکی نیست.

این کامیون با موتور ۳۷۶۰ سی‌سی مجهز به توربوشارژر و اینترکولر، سیستم انژکتور کانال مشترک بوش آلمان، توان ۱۵۵ اسب‌بخار در ۲۶۰۰ دور در دقیقه، گشتاور ۴۹۱ نیوتن‌متر در بازه ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ دور، استاندارد آلایندگی یورو ۵EEV، ترمز جلو کاسه‌ای و عقب پنوماتیک مجهز به ABS و EBD، رینگ‌های فولادی ۱۷.۵×۶ اینچی، سیستم چندرسانه‌ای TFT لمسی با مانیتور ۷ اینچی، رهیاب، بلوتوث، USB و SD، کروز کنترل، کولر، گرم‌کن آینه‌ها و تودوزی چرمی یا پارچه‌ای با رنگ مشکی – زرشکی عرضه می‌شود.