فروش نقدی کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با تحویل بهمن ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از گروه بهمن، در این طرح، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار به رنگ سفید عرضه میشود.
بر اساس این بخشنامه، ثبتنام این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
فرآیند ثبتنام بهصورت برخط و از طریق درگاه عاملیت انجام میشود و ثبتنام، تأیید توافقنامه الکترونیکی و واریز وجه کامل در همین سامانه به منزله عقد قرارداد محسوب شده و نیازمند قرارداد فیزیکی نیست.
این کامیون با موتور ۳۷۶۰ سیسی مجهز به توربوشارژر و اینترکولر، سیستم انژکتور کانال مشترک بوش آلمان، توان ۱۵۵ اسببخار در ۲۶۰۰ دور در دقیقه، گشتاور ۴۹۱ نیوتنمتر در بازه ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ دور، استاندارد آلایندگی یورو ۵EEV، ترمز جلو کاسهای و عقب پنوماتیک مجهز به ABS و EBD، رینگهای فولادی ۱۷.۵×۶ اینچی، سیستم چندرسانهای TFT لمسی با مانیتور ۷ اینچی، رهیاب، بلوتوث، USB و SD، کروز کنترل، کولر، گرمکن آینهها و تودوزی چرمی یا پارچهای با رنگ مشکی – زرشکی عرضه میشود.
نظر شما