به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی شامگاه پنجشنبه در آئین گرامیداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع عجب شیر، افزود: در مکتب حاج قاسم متقاعدسازی جایی نداشت، بلکه او همواره در پی معتقدسازی بود و همین موضوع یکی از مهمترین عوامل ماندگاری مکتب اوست.

وی با بیان اینکه در مکتب شهید سلیمانی تربیت اعتقادی وجود داشت، اظهار کرد: او این اصل مهم را در طول دوران مبارزاتی خود ثابت کرد و همواره در طول هشت سال جنگ تحمیلی و حتی در مبارزه با آمریکا و داعش نگاهش این بود که «بیایید» و اگر خطری هم بود خودش وارد عمل می‌شد.

نجفقلی زاده سرایی رویش‌های ماندگار انقلاب اسلامی در مجموعه‌های نیروهای مسلح و به ویژه سپاه را یادگاری از تفکرات عالی امام خمینی دانست و ادامه داد: امام راحل با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شخصیت‌هایی چون شهیدان باکری، شفیع زاده، تجلایی، همت، کاظمی و حاج قاسم را تربیت کرد که هر کدام بسان لشکری دلیر عمل نموده و با شهادت مزد رشادت‌ها و دلیرمردی‌های خود را دریافت کردند.

وی یادآور شد: اگر امروز انقلاب اسلامی با قدرت و صلابت پیش می‌رود به خاطر عمل به تکلیف است و در این میان اقدام به موقع از اصول محوری مکتب حاج قاسم سلیمانی بود که هیچ وقت به دنبال دیده شدن نبود و امروز این اخلاص موجب عنایت خداوند به این شخصیت بزرگ شده است و همه آزادگان جهان از او به نیکی یاد می‌کنند.

نجفقلی زاده سرایی با تاکید بر اینکه مکتب حاج قاسم سلیمانی تفکری است که می‌تواند انقلاب را در هر بعدی بیمه کند، گفت: در مکتب حاج قاسم باید زمان شناس و دشمن شناس باشیم.

وی به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی اشاره و اضافه کرد: در این جنگ ثابت شد که محاسبات دشمن غلط است و مردم نشان دادند که در بحث مبارزه با آمریکای جنایتکار ید واحده هستند و ایستادگی ملت و مسئولان در کنار هم بزرگترین حرکت را به وجود آورد.