مشاور فرمانده کل سپاه: دشمن در جنگ سخت شکست خورد و به جنگ نرم پناه برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در مصلای تبریز با اشاره به شکست دشمن در جنگ سخت، تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در میدان نبرد، راهبرد خود را به سمت جنگ نرم و امنیتی تغییر داده‌اند.

وی با بیان اینکه جبهه حق همواره برتری دارد به شرط ایمان و استقامت، افزود: موفقیت جبهه حق در هر نبردی مستلزم ایمان است. تاریخ انقلاب و مقاومت نشان داده که سرداران و مجاهدان مؤمن، هم در جنگ نظامی و هم در جنگ نرم، ایستادگی کرده‌اند.

طائب با تأکید بر لزوم تبدیل مقاومت فردی به مقاومت شبکه‌ای و اجتماعی گفت: شبکه‌سازی، تقویت ارتباط با ولایت و بهره‌گیری از صبر و هم‌افزایی در جامعه، شرط مقابله با تهدیدات نرم دشمن است.

مشاور فرمانده کل سپاه همچنین به دشمنی دیرینه استکبار علیه ایران اشاره کرد و گفت: دشمنان ما بیش از ۲۵۰ سال است که به دنبال تسلط بر ایران بوده‌اند. آن‌ها ابتدا با محاسبات نادرست تصور می‌کردند حمله نظامی ایران را مجبور به تسلیم می‌کند، اما همواره با شکست مواجه شدند و امروز به جنگ نرم روی آورده‌اند.

طائب در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت داخلی آمریکا پرداخت و افزود: با بودجه نظامی بیش از ۸۲۴ میلیارد دلار، مشکلات داخلی آمریکا از جمله هزینه‌های درمان، بازنشستگی، افزایش جرم و ناامنی مرزها باعث شده تمرکز آن‌ها از خاورمیانه به دیگر نقاط جهان و منابع مالی خود معطوف شود.

وی با بیان اختلافات درونی جبهه دشمن، تأکید کرد: آمریکا تمایلی به جنگ مستقیم ندارد و بیشتر به دنبال تغییر نسل و نفوذ نرم در منطقه است، اما رژیم صهیونیستی اصرار دارد هرچه زودتر اقدام کند. با این حال، انسجام و تاب‌آوری ملت ایران مانع تحقق اهداف دشمن خواهد شد.

طائب در پایان با اشاره به نقش مردم و مسئولان در مقابله با تهدیدات نرم گفت: ایستادگی، صبر و همبستگی، امروز مهم‌ترین ابزار ما در مقابله با توطئه‌های دشمن است و همه باید تلاش کنند تا راه نفوذ دشمن مسدود شود.