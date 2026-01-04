به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای علمی «گفتوگوی ملی درباره زنان» به همت معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت گسترده دانشگاهها و مراکز علمی - پژوهشی کشور، به مناسبت هفته زن و همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و بزرگداشت مقام مادر در دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد.
این طرح ملی که از گستردهترین برنامههای علمی–گفتمانی کشور در حوزه مسائل زنان بهشمار میآید، با برگزاری نزدیک به ۶۰ نشست تخصصی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زمینه گفتوگوی علمی، بینرشتهای و مسئلهمحور را میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان فراهم کرد.
نشستهای برگزارشده طیف متنوعی از موضوعات از قبیل زن، فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، زن و خانواده، سلامت روان و سلامت پایدار زنان تا زن و آینده فناوری، اقتصاد دانشبنیان، رسانه، هنر، عدالت اجتماعی و آیندهپژوهی نقشهای جنسیتی و… را دربرمیگرفت که نشاندهنده رویکرد جامع، علمی و آیندهنگر این طرح در پرداختن به مسائل زنان در سطح ملی است.
حضور فعال دانشگاهها از مناطق مختلف کشور، بیانگر توجه به اقتضائات بومی و منطقهای و نیز شکلگیری یک گفتوگوی فراگیر ملی درباره مسائل زنان با اتکا به ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی است.
گفتنی است مجموعه نشستها، مقالات و دیدگاههای مطرحشده در این طرح، پس از تحلیل و بررسی علمی، در قالب یک مجلد مستقل گردآوری و منتشر خواهد شد تا بهعنوان منبعی علمی و سیاستپژوهانه، در اختیار جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و نهادهای تصمیمساز قرار گیرد.
۳۰ دانشگاه و مرکز علمی مشارکتکننده در طرح «سلسله نشستهای گفتوگوی ملی درباره زنان» بودند که عبارتند از: دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه لرستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه کوثر بجنورد، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین، دانشگاه هنر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه زنجان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه الزهرا (س) تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زابل، دانشگاه شیراز، دانشگاه ارومیه، دانشگاه ایلام، دانشگاه تبریز، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه اراک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه یزد و انجمن ایرانی مطالعات زنان.
