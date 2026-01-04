به گزارش خبرگزاری مهر، سید گودرز نوربخش در نشست راهداری زمستانی تصریح کرد: تلاشهای هماهنگ پلیس، و ادارهکل راهداری در سال جاری باعث ثبت رکوردهای بیسابقه در حوزه روکش آسفالت، نصب نیوجرسی و ایمنسازی نقاط حادثهخیز شده است.
رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشاره به بررسی وضعیت جادهها با تأکید بر کاهش چشمگیر فوتیها نسبت به سال گذشته گفت: از ابتدای سال تاکنون، تعداد فوتیها ۳۳ نفر کاهش یافته است که به نظر من یک انقلاب در ایمنی جادههاست.
وی افزود: این موفقیت نتیجه همکاری نزدیک و هماهنگ پلیس، راهداری و نه تنها به سطح استان محدود نمیشود، بلکه میتواند الگویی برای اقدامات ملی باشد.
در ادامه امین قوامی، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نگهداری راهها گفت: امسال تنها در محورهای اصلی استان ۷۶ کیلومتر روکش آسفالت، ۱۳۴ کیلومتر لکهگیری و ۹۸ کیلومتر اجرای روکش حفاظتی انجام شده است. همچنین ۱۸۴ متر دیوار حائل و دهها پروژه تعمیر ابنیه فنی و پلهای آبروی بزرگ به بهرهبرداری رسید.
قوامی با اشاره به اهمیت تجهیزات ایمنی گفت: رفع نقطه حادثهخیز در منطقه لاران موجب کاهش ۲۵ درصدی تصادفات شد.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای نیروهای پلیس و راهداری افزود: همکاران ما با تمام وجود پای کار بودند و حتی شبهای برفی بدون توقف در محورها حضور داشتند. بدون این همت و فعالیت، کاهش تصادفات و بهبود ایمنی ممکن نبود.
قوامی همچنین به پروژههای در دست اجرا اشاره کرد و گفت: روکش و لکهگیری در مسیر بروجن – لردگان، احداث بلوار و روشنایی محورهای حادثهخیز و اجرای ۵۹۷ شیب شیروانی و شانهسازی ۹۵۹ کیلومتر از دیگر اقدامات مهم ماست. این پروژهها به صورت مستمر پیگیری میشود تا ایمنی جادهها به بالاترین سطح برسد.
وی در پایان با بیان اینکه همکاری و تعامل بین دستگاهها کلید موفقیت است، خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش حداکثری تصادفات و فراهم کردن جادههای ایمن برای مردم است و این مسیر ادامه خواهد داشت.
