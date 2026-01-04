مکتب حاج قاسم سلیمانی؛ الگویی زنده برای فرهنگ مقاومت

سردار مسعود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این شهید بزرگوار تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه به عنوان یک مکتب فکری و عملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت در جامعه اسلامی ایفا کرد.

وی افزود: شهید سلیمانی با پیوند عمیق میان بصیرت، ایمان، ولایت‌مداری و عمل‌گرایی، مقاومت را از سطح شعارهای آرمانی به یک الگوی ملموس و قابل اجرا در میدان‌های واقعی نبرد و خدمت تبدیل کرد و به همین دلیل امروز به الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان و فعالان جبهه فرهنگی و اجتماعی بدل شده است.

جانشین سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه جهانی این شهید والامقام تصریح کرد: اگرچه حاج قاسم در کرمان متولد شد، اما اندیشه و مجاهدت او مرز نمی‌شناخت و نگاهش متوجه آرمان قدس شریف و دفاع از ملت‌های مظلوم منطقه بود. رهبر معظم انقلاب نیز به درستی او را نه یک فرد، بلکه یک مکتب معرفی کردند.

سردار قنبری با بیان اینکه دستاوردهای میدانی این شهید در شکست جریان‌های تکفیری به‌ویژه داعش، نتیجه مدیریت جهادی و روحیه اخلاص‌محور وی بود، گفت: نابودی این جریان تروریستی که امنیت کشورهای منطقه را به خطر انداخته بود، نمونه‌ای روشن از تأثیرگذاری مکتب شهید سلیمانی در عرصه‌های واقعی است.

وی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند الگوگیری از راه و منش این شهید والامقام است و تبیین ویژگی‌های مکتب حاج قاسم برای نسل جوان، نقش مهمی در تقویت فرهنگ مقاومت و مصون‌سازی جامعه در برابر جنگ شناختی دشمن خواهد داشت.