خبرگزاری مهر- گروه استانها: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از محبوبترین شخصیتهای انقلاب و به عنوان نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته میشود و شهادت این سردار رشید اسلام در بامداد ۱۳ دیماه سال ۹۸ داغ بزرگی برای ملت ایران و تمام ملتهای آزاده جهان بود، داغی که بعد از شش سال از شهادتش هنوز زنده مانده و مزار شهید در کرمان مأمن دوستدارانش از ایران و دیگر کشورهای جهان شده است.
در ششمین سالگرد شهادت سردار دلها به گفتگو با چند کارشناس سیاسی و فرهنگی پرداختیم و راز این محبوبیت وصفناپذیر را بار دیگر مرور کردیم.
ارتباط عمیق با پروردگار، راز محبوبیت سردار سلیمانی
احمدرضا بسیج، رئیس بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح ابعاد شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: امیرالمومنین (ع) در حکمت ۸۹ از نهجالبلاغه فرمودند هرکسی رابطه میان خود و خدا را نیکو سازد، خداوند نیز رابطه او را با مردم سامان میدهد و از دلایل محبوبیت شهید سلیمانی همین ارتباط عمیق با خداوند متعال بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه شهید سلیمانی بنده مخلص خدا بود، ادامه داد: همین اصلاح ارتباط با معبود باعث محبوبیتش در بین عموم مردم شد و لذا دیدیم که شهادت این سردار شجاع دل مردم را اندوهگین ساخت و بسیاری در ایران و حتی در سرتاسر عالم سوگوار فقدانش شدند.
بسیج با بیان اینکه شهادت سیدالشهدا (ع) باعث تقویت اسلام و اقتدار تشیع تا امروز شد، افزود: پیام خون شهید گویاتر از زبان است و لذا امروز میبینیم که شهادت سردار سلیمانی و شهدای مقاومت باعث اتحاد بیش از پیش مسلمین در برابر ظالمان شده است.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان از سر استیصال به ترور اشخاص روی آوردند، ادامه داد: به برکت خون شهدای مقاومت و امنیت و اقتدار، ماهیت جنایتکارانه استکبار که همواره دم از دموکراسی و حقوق بشر میزند، آشکار شده و انزجار جهانی از مستکبرین رو به افزایش است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خلوص نیت، ولایتمداری، بصیرت، تواضع و مردمداری از ویژگیهای بارز شهید سلیمانی است ادامه داد: از بین آنها باید به ولایتمداری ایشان تأکید کنم که لحظهای دست از ولایت برنداشت و «رابطه قلبی، دلی و حقیقی» با ولی فقیه را از «شئون عاقبت بخیری» میدانست. بسیج تأکید کرد: در تاریخ اسلام و زمان حیات ائمه معصومین (ع) شخصیتهای متعددی را میتوان نام برد که در تبعیت از ولایت دچار خطا و انحراف گشتند و به کلی تباه شدند.
مکتب شهید سلیمانی خروجی ایدهآل انقلاب اسلامی است
وی در خصوص تواضع شهید سلیمانی، بیان کرد: انسان هر چه معرفتش نسبت به جهان هستی و پروردگار عالم بیشتر شود، به ناچیز بودنش در نظام عالم بیشتر واقف میشود لذا انسان تنها در سایه خضوع و خشوع و با اتصال به خداوند میتواند بزرگی یابد و درجات انسانی خود را تعالی بخشد. شهید سلیمانی این مطلب را به درستی درک کرده بود و با تواضع و فروتنی در راستای الهی شدن گام بر میداشت.
رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی یک شخص نیست بلکه به تعبیر رهبر انقلاب یک مکتب است، گفت: کرد: این شهید والامقام در ساحتهای معرفتی، اخلاقی و رفتاری، ارتباط با معبود، ارتباط با خانواده و نیز در عرصه نظامی و تقابل با دشمن، جلوهای از انسان کامل بود و میتواند الگوی جوانان امروز باشد.
بسیج گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک فرد نیست بلکه یک مکتب است و این خود درس بزرگی برای جامعه اسلامی محسوب میشود، به این معنا که مکتب ایشان خروجی ایدهآل انقلاب اسلامی است.
اخلاص، مهمترین مشخصه رفتاری شهید سلیمانی
ایوب زمانی، مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی وی را شخصیتی بزرگ و تأثیرگذار در جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: این شهید والامقام هم در زمان حیات و هم با شهادتش، شاخصههای یک انقلابی متعهد و مخلص و مسیر صحیح را برای کسانی که در گرو اسلام و انقلاب دارند، ترسیم کرد.
زمانی ادامه داد: جامعه اسلامی به چنین شخصیتهای تأثیرگذار و الهامبخش نیاز دارد چرا که گفتمان و مکتب این شهید بزرگوار باعث حفظ و اعتلای اقتدار و عزت و سربلندی مقاومت شد.
نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس عمل به فرامین الهی با خلوص نیت و کسب رضایت خدا را از ویژگیهای مهم سردار سلیمانی دانست و افزود: رهبر انقلاب نیز چه قبل از شهادت سردار و چه بعد از شهادتش، مهمترین ویژگی این شهید والامقام را اخلاص میدانستند و از جمله در دیدار خانواده این شهید فرمودند: «میبینید مردم چه کار دارند میکنند برای حاج قاسم؛ این برای شما تسلی است… بدانید که مردم قدر پدر شما را دانستند و این ناشی از اخلاص است؛ این اخلاص است. اگر اخلاص نباشد، این جور دلهای مردم متوجه نمیشود؛ دلها دست خدا است؛ این که دلها این جور همه متوجه میشوند، نشاندهنده این است که یک اخلاص بزرگی در آن مرد وجود داشت».
ضرورت تبیین گفتمان حاج قاسم برای جوانان
این مدرس دانشگاه بر الگوگیری افراد جامعه به ویژه دانشجویان از سیره شهید سلیمانی تأکید و اظهار کرد: متأسفانه نتوانستیم برای معرفی مکتب و گفتمان شهید سلیمانی آنگونه که لازم است، اقدامی انجام دهیم و ایشان را در قامت یک قهرمان ملی به نسل نوجوان و جوان معرفی کنیم.
این در حالیست که قشر نوجوان و جوان ما تحت تأثیر تبلیغات مسموم دشمن به الگوهای بیگانه روی آورده و از هویت اصیل خود غافل شده است.
فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس با بیان اینکه شهید سلیمانی فرمانده توانمند در عرصه نبرد سخت بود، ادامه داد: این شخصیت در کنار وجه نظامی اما یک حکیم و فیلسوف و متفکر بود که تمام اقداماتش را بر مبنای استدلال و عقلانیت پیش برده چرا که عقلانیت در کنار معنویت از مبانی مهم و اساسی مکتب امام خمینی (ره) است.
زمانی با یادآوری اینکه ولایتباوری و ولایتیاوری شهید سلیمانی برخاسته از ایمان راسخ وی بوده است، توضیح داد: تاریخ انقلاب اسلامی نشان میدهد آنانی که در مسیر ولایت پایمردی کردند و پشتیبان ولایت ماندند به عزت و سربلندی رسیدند که مرحوم علامه مصباح و شهید سلیمانی از جمله این شخصیتها هستند.
وی با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی جبهه مقاومت را در دل خطرات و تهدیدات ایجاد کرد، گفت: این شهید والامقام قائل بود که فرصتها از بطن تهدیدها زاده میشوند و با همین رویکرد توانست جبهه مقاومت را در منطقه گسترش دهد.
عزت سردار سلیمانی از قرآن است
منصور قاسمی، فعال قرآنی در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شخصیت قرآنی سردار شهید سلیمانی، اظهار کرد: این شهید والامقام هم انس و الفت عمیق با آیات قرآن داشت و همیشه کلام وحی را تلاوت میکرد و هم زندگی اجتماعی، فردی، سیاسی و نظامی ایشان قرآنی است.
پدر شهید مدافع حرم شهید محمدحسن قاسمی تأکید قرآن بر جهاد در راه خدا را یادآور شد و ادامه داد: سردار سلیمانی چهل سال در راه خدا جهاد کرد، با عشق به شهادت زیست و در نهایت به این مقام نائل شد.
قاسمی پیروی محض از ولایت را ثمره انس و الفت با معارف قرآنی دانست و افزود: آیات قرآن بر اطاعتپذیری از ولایت تأکید دارد و بر مسلمین واجب است که از خدا و رسول خدا (ص) و جانشینان ایشان یعنی ائمهاطهار (ع) اطاعت کنند، در زمان غیبت نیز تکلیف بر ما روشن است و باید تابع ولیفقیه باشیم. این شهید بزرگوار نیز آیات قرآن را با عمل خود تفسیر میکرد و تبعیت وی از ولایت تا جایی بود که او را با نام مالک اشتر ولیفقیه میشناختیم.
حاج قاسم، مبارز خستگیناپذیر و عارف شبزندهدار
مسئول مؤسسه قرآنی علویون اشکفتک دستگیری سردار سلیمانی از فقرا و مستضعفان را ویژگی قرآنی وی دانست و تأکید کرد: طبق نص صریح قرآن، خداوند در اموال ثروتمندان برای محرومان و مستمندان حقی قرار داده و سردار سلیمانی با روحیه جهادی در مواقع سختی به کمک مردم میشتافت. در سیلابها شاهد بودیم که در مناطق حضور مییافت، امور را مدیریت میکرد و خود آستین بالا میزد و در خدمت مردم آسیبدیده بود.
قاسمی ادامه داد: شهید سلیمانی همچنین توجه ویژهای به فرزندان شهدای مدافع حرم داشت و با آنها مهربانی میکرد که نمونههایش را به وفور در برنامههای تکریم شهدای مدافع حرم که این سردار شهید حضور داشت در رسانهها دیدهایم.
این فعال قرآنی با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی یک مبارز خستگیناپذیر و یک عارف شبزندهدار بود، گفت: او نمونه عملی یک انسان قرآنی بود که تمام قدرتش را در مبارزات و لرزه انداختن بر اندام دشمن، از آیات قرآن دریافت میکرد، او مبارز شجاعی بود که هیچ ترسی از دشمن نداشت و میدیدیم که در میدان جنگ با طمأنینه قدم بر میداشت و بیواهمه در تیررس دشمن قرار میگرفت.
این پیشکسوت قرآنی بیان کرد: قرآن عزت را متعلق به خدا میداند که به هرکسی بخواهد میدهد و اگر کسی به دنبال عزت است باید با خدا و قرآن باشد. سردار سلیمانی عبودیت و بندگی خدا را سرلوحه امور قرار داده بود و دیدیم که به عزت و سربلندی رسید و مردم کشورمان در تشییع پیکرش سنگ تمام گذاشتند.
