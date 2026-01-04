  1. استانها
محموله ۴۵ تنی گازمایع قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

بندرعباس- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان میناب در بازرسی از یکدستگاه کامیون کشنده تریلی بیش از ۴۵ تن گازمایع قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم کامیون مورد نظر را که در مسیر خلاف جهت در کمر بندری چاه اسماعیل به سمت میناب در حرکت بود متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۵ تن و ۸۵۰ کیلو گرم گازمایع قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی استان با بیان این که تلاش‌های پلیس بی وقفه و به صورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد.

