محموله ۴۵ تنی گازمایع قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم کامیون مورد نظر را که در مسیر خلاف جهت در کمر بندری چاه اسماعیل به سمت میناب در حرکت بود متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۵ تن و ۸۵۰ کیلو گرم گازمایع قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی استان با بیان این که تلاش‌های پلیس بی وقفه و به صورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد.