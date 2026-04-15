کشف محموله گاز مایع قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد : ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی چغازردی این شهرستان در اجرای طرح مقابله با با قاچاق کالا و ارز حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود : ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۵ هزار لیتر گازمایع قاچاق کشف کردند.

سرهنگ محمد رستمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

این مسئول انتظامی با بیان این که تلاش های پلیس بی وقفه و بصورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد.