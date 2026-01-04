پاسخ به ابهامات در مورد آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مهدی وطنپور با اشاره به تکرار برخی ابهامات درباره آزمون صلاحیت بالینی اظهار کرد: این آزمون بههیچوجه معطوف به مهارتهای تخصصی یا نیمهتخصصی نیست، بلکه صرفاً توانمندیهای پایهای را میسنجد و سوالات آن از حداقلها و بایدهای دانشی مهارتی است؛ مهارتهایی که فقدان آنها عملاً امکان فعالیت حرفهای را سلب میکند و سپردن بیمار به فارغالتحصیلی که این حداقلها را ندارد، منطقی و اخلاقی نیست.
وی درباره حدنصاب قبولی آزمون توضیح داد: حدنصاب قبولی ۷۰ درصد، مصوبه شورای عالی برنامهریزی وزارت بهداشت است و موضوعی سلیقهای یا فردی نیست. همچنین در مرحله طراحی سوالات آزمون نظری، حدنصاب بهگونهای لحاظ شده که مطابق روشهای علمی تعیین استاندارد، شانس قبولی منطقی و منصفانهای برای دانشجویان فراهم باشد. با این حال، دامنه قبولیها در دانشگاههای مختلف متفاوت بوده و در برخی دورهها از حدود ۴۰ درصد تا نزدیک ۹۰ درصد گزارش شده است که این تفاوتها میتواند بازتابدهنده کیفیت و تفاوت آموزش در بخشها و گروههای آموزشی مختلف باشد.
مسئول آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی با اشاره به زمان مجاز شرکت دانشجویان در آزمون افزود: دانشجویان پس از گذراندن ۱۸۰ واحد درسی باید در آزمون صلاحیت بالینی شرکت کنند. از این مقطع تا پایان تحصیل، معمولاً دو تا سه ترم زمان وجود دارد و در این فاصله، دانشجویان میتوانند در آزمونهای متعددی که توسط دانشکده خودشان برگزار میشود شرکت کرده و در صورت عدم قبولی در برخی ایستگاهها، نمرات را جبران کنند. طبق آئیننامه، بدون اعلام نتیجه قبولی آزمون صلاحیت بالینی، امکان دفاع از پایاننامه وجود ندارد.
وی با تأکید بر مسئولیت دانشکدهها در تأمین آموزشهای لازم گفت: اگر در برخی موارد، انتقال مناسب آموزشهای پایهای به دانشجویان با ضعف همراه بوده، دانشکدهها باید به این مطالبه دانشجویان توجه جدی داشته و آموزشها را مطابق کوریکولوم مصوب و حداقل توانمندیهای مورد انتظار پوشش دهند.
دکتر وطنپور درباره نحوه برگزاری آزمون نیز تصریح کرد: همه دانشگاهها و دانشکدههای دندانپزشکی کشور اختیار دارند آزمون صلاحیت بالینی را به دفعات و بهصورت ایستگاهی یا کامل در محل خود برگزار کنند و نیازی به سفر دانشجویان به شهرهای دیگر نیست و وزارت بهداشت نیز همراهی خود را با تعدد برگزاری آزمونها داشته است تا ضمن کسب مهارتهای لازم توسط دانشجویان خللی در روند دانش آموختگی ایشان ایجاد نشود.
به گفته وی، مجری اصلی آزمون، مسئول کلانمنطقه است و دبیرخانه یا وزارت بهداشت نقش اجرایی مستقیم ندارند؛ بنابراین با درخواست دانشکدهها، امکان برگزاری آزمون فراهم خواهد شد.
وطن پور با اشاره به شیوه اعلام نتایج گفت: اظهارنظر ناظر ملاک قبولی یا رد دانشجو نیست. هر ایستگاه معیارهای مشخصی برای قبولی دارد که عموماً معادل نمره ۱۲ است و به دانشجو فقط اعلام میشود که ایستگاه را قبول یا مردود شده است و نمره عددی اعلام نمیشود.
وی تصریح کرد: هدف نهایی همه مجریان آزمون آن است که فارغالتحصیلان دندانپزشکی از حداقل توانمندیهای لازم برخوردار باشند تا بتوانند در سراسر کشور خدمات ایمن و قابل قبول به بیماران ارائه دهند. به این منظور بعد از تمامی آزمونهای نظری و عملی تحلیلهای متعددی با استفاده از نتایج آزمون و نظرات مجریان و دانشجویان و ناظرین آزمون انجام میگردد و بدین وسیله آموزش دانشکدهها رصد میگردد. انتظار میرود که همه دلسوزان آموزش تلاش کنند که باتوجه به افزایش تعداد دانشکدهها و ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی، کیفیت آموزش بیش از این آسیب نبیند و سلامت مردم به خطر نیفتد.
وطنپور خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه سوال، ابهام یا شبهه درباره آزمون صلاحیت بالینی، مسئولان مربوطه با سعهصدر پاسخگوی دانشجویان خواهند بود.
