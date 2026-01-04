به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفرگفت: اداره کل راه و شهرسازی استان در راستای اجرای ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره و در راستای تحقق تکالیف قانونی بند یک ماده و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری عمومی را در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار داشت: هدف اصلی دستورالعمل طرح مسکن استیجاری عمومی، حمایت از زوجهای جوان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: این اداره کل در نظر دارد از طریق روش معاوضه املاک، نسبت به خرید واحدهای مسکونی آماده و تکمیلشده توسط بخش غیردولتی و دولتی اقدام کند و این واحدهای مسکونی را به زوجهای جوان (واجد شرایط) به صورت پنج ساله اجاره دهد.
شاهینفر افزود: این طرح در چارچوب حمایت از تولید و عرضه مسکن و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی اجرا میشود و مالکان حقیقی و حقوقی که دارای واحدهای مسکونی تکمیلشده و آماده عرضه هستند و تمایل به مشارکت دارند، میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
وی در خصوص شرایط واحدهای مشمول این فراخوان، گفت: میانگین مساحت خالص واحدهای مسکونی نباید بیشتر از ۱۱۰ مترمربع باشد و حداقل تعداد واحدهای قابل معاوضه متعلق به هر شخص حقیقی یا حقوقی، ۱۰ واحد مسکونی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: سن بنای واحدهای مسکونی از زمان صدور پایانکار نباید بیش از ۱۰ سال باشد، همچنین پروژههایی که به تشخیص ادارهکل دارای حداقل ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و سازنده امکان تکمیل آنها را داشته باشد نیز مشمول معاوضه خواهند بود.
به گفته وی، واحدهای واقع در محلات هدف طرح بازآفرینی شهری، پهنههای فرسوده شهری و واحدهای با متراژ کمتر در اولویت معاوضه قرار دارند.
شاهینفر، از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (بخش خصوصی، سازمان ها و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها) و بخش دولتی (دستگاه های اجرایی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری) خواست برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ارائه درخواست، به معاونت
