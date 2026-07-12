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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

تمدید مهلت فراخوان سرمایه گذاران طرح استیجاری زوج‌های جوان در سمنان

تمدید مهلت فراخوان سرمایه گذاران طرح استیجاری زوج‌های جوان در سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از تمدید مهلت شرکت در فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت اجرای طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در استان خبر داد.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از از تمدید مهلت شرکت در فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت اجرای طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه طرح مسکن استیجاری ویژه زوج های جوان که به تازگی زندگی خود را تشکیل داده اند، محور اصلی این طرح است، افزود: بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۵ مهلت نهایی مشارکت در این طرح اعلام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: مخاطبان این فراخوان سرمایه گذاری برای مسکن زوج های جوان سرمایه گذاران و پیمانکاران بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان ها و تشکل های عمومی، غیردولتی، تعاونی ها و ان جی او ها است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه سامانه ستاد ایران به صورت برخط اسناد و فرم های مشارکت در این طرح را در اختیار داوطلبان قرار داده است، افزود: تعداد واحد های هدفگذاری شده برای ساخت در استان سمنان ۵۰۰ واحد است.

کد مطلب 6885720

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