به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات جامع سلامت صفی‌آباد در شهرستان جوانرود بعد از ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور استاندار کرمانشاه، نماینده مردم اورامانات، معاون عمرانی استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مسئولان استانی به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید.

برای ساخت و تجهیز این مرکز آموزشی ـ درمانی ۱۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و هدف اصلی از اجرای آن، ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی در یکی از مناطق کم‌برخوردار شهرستان است.

این مرکز با پوشش جمعیتی بیش از هفت هزار نفر، بسته کاملی از خدمات سلامت را به‌صورت رایگان و در چارچوب طرح بیمه روستایی ارائه می‌دهد. استقرار پزشک خانواده در این مرکز انجام شده و طبق برنامه‌ریزی، پزشک دوم نیز برای استانداردسازی جمعیت تحت پوشش جذب می‌شود.

در کنار خدمات عمومی پزشکی، داروخانه فعال و واحد دندانپزشکی شامل حضور دندانپزشک و کارشناس بهداشت دهان و دندان در این مرکز مستقر است و غربالگری کودکان زیر پنج سال و دانش‌آموزان نیز به‌طور منظم انجام می‌شود.

بخش مامایی و سلامت خانواده با حضور کارشناسان مجرب، خدمات مراقبتی ویژه مادران باردار و زنان واجد شرایط را ارائه می‌دهد. همچنین واحد بهداشت محیط با پایش مستمر وضعیت بهداشتی منطقه و اجرای غربالگری‌های دوره‌ای، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی ایفا خواهد کرد.