خواجوی: ۹۹.۸ درصد جمعیت استان یزد زیر چتر انرژی پاک هستند

یزد_ مدیرعامل شرکت گاز استان یزد از تحقق دستاوردی چشمگیر در پوشش گاز طبیعی در این استان خبر داد و گفت: ضریب نفوذ گاز در جمعیت استان به مرز ۹۹.۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد خواجوی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحقق دستاوردی چشمگیر در پوشش گاز طبیعی، توسعه زیرساخت‌های انرژی در مناطق شهری و روستایی را اولویت اصلی شرکت دانست و گفت: ضریب نفوذ گاز در جمعیت استان به مرز ۹۹.۸ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: طی ۹ ماه گذشته، با نصب ۴ هزار و ۵۲۱ علمک جدید، در مجموع ۱۱ هزار و ۱۰۱ مشترک گاز طبیعی به شبکه استان پیوستند که این امر شمار کل علمک‌های نصب شده را به ۳۰۲ هزار و ۴۷۷ عدد رسانده است. این موفقیت بزرگ باعث شده است که ۵۷۳ هزار و ۵۹۹ خانوار از مزایای گاز طبیعی بهره‌مند شوند.

خواجوی با تأکید بر تکمیل پوشش گازرسانی در تمامی ۲۴ شهر استان به پیشرفت‌های صورت گرفته در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: اکنون ۹۸.۸ درصد از جمعیت روستایی استان معادل ۷۸۶ روستا تحت پوشش شبکه‌گذاری گاز قرار گرفته‌اند و ۱۷ روستای جدید در سال جاری گازدار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد همچنین به توسعه فیزیکی شبکه اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی، مجموعاً ۳۹۱ کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن و فلزی جدید اجرا شده است.

خواجوی این عملیات، طول کل شبکه گاز استان را به رقم ۱۳ هزار و ۶۱۵ کیلومتر افزایش داده است که از این میزان، ۱۱ هزار و ۵۷۵ کیلومتر از جنس پلی‌اتیلن و ۲ هزار و ۴۰ کیلومتر از نوع فولادی است.

