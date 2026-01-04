اعتکاف حقیقی مقدمه حضور مسئولانه در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین فقیهی، استاد اخلاق حوزه علمیه قم ظهر شنبه در آئین اعتکاف معرفتی «سنگر سلوک» که به همت خانه طلاب جوان و معاونت تهذیب حوزه علمیه قم در مسجد فاطمه الزهرا (س) منطقه پردیسان برگزار شد، به تبیین ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جریان اصیل دینی، توانایی جمع میان عبادت عمیق فردی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.



وی با اشاره به برخی شبهات مطرح‌شده درباره جایگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در عصر حاضر افزود: اینکه گفته می‌شود چون این بزرگان معصوم نیستند، حجیت ندارند، سخنی انحرافی و برگرفته از وسوسه‌های شیطانی است که هدفی جز تضعیف جبهه حق و ایجاد تردید در مسیر هدایت ندارد.



این استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه امت پیامبر اکرم (ص) به جمع میان اضداد شناخته می‌شود، اظهار کرد: در منطق اسلام، می‌توان در عین حضور در خلوت‌های ناب عبادی، در صحنه مبارزه با طاغوت و دفاع از حق نیز فعال بود؛ همان‌گونه که قرآن کریم، مؤمنان را هم «اشداء علی الکفار» و هم «رحماء بینهم» معرفی می‌کند.



فقیهی در ادامه با اشاره به سیره عبادی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: از جلوه‌های کمتر گفته‌شده شخصیت حضرت آقا، اهتمام جدی ایشان به خلوت‌های طولانی عبادت و مناجات است، به‌گونه‌ای که تشرف منظم به مسجد مقدس جمکران و اختصاص ساعت‌هایی طولانی از شب تا پس از طلوع آفتاب به عبادت، بخشی از سلوک مستمر ایشان به شمار می‌آید و همین پیوند عمیق با خداوند، پشتوانه شجاعت، صلابت و استقامت در میدان‌های خطیر اجتماعی و سیاسی است.



وی امام خمینی (ره) را مصداق کامل این جمع متوازن دانست و گفت: امام راحل، عارفی گوشه‌نشین نبود، بلکه عابدی مسئولیت‌پذیر بود که در متن حوادث بزرگ انقلاب اسلامی ایستاد و در اوج بحران‌ها، با شجاعت تمام، مسئولیت تصمیم‌ها و پیامدهای آن را پذیرفت؛ آنجا که در پاسخ به پرسشی درباره خون‌های ریخته‌شده، صریحاً فرمودند: «به گردن من است.»



این استاد اخلاق حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط کنونی جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: امروز تبیین دین خدا، دفاع عقلانی و مستدل از جبهه حق و روشنگری در برابر شبهات، واجبی عینی و فوری است و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از این مسئولیت کنار بکشد.



فقیهی در پایان تأکید کرد: اعتکاف و خلوت با خدا، زمانی به ثمر می‌نشیند که انسان را برای حضور مسئولانه، آگاهانه و شجاعانه در عرصه اجتماع آماده کند و الگوی ما در این مسیر، سیره امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به‌زیبایی، جمع میان خلوت عرفانی و جلوت اجتماعی را محقق ساختند.