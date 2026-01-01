بانوان خراسان جنوبی در خط مقدم جهاد تبیین؛ سهم ۷۰ درصدی در کنشگری قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی عصر پنج شنبه در نشست شورای راهبری بانوان شهرستان فردوس بیان کرد: امروز خراسان جنوبی یکی از استان‌های طلایه‌دار در حوزه جهاد تبیین است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در بسیاری از عرصه‌های انقلابی، قرآنی و اسلامی در قله و الگو برای سایر استان‌ها است، ادامه داد: این استان در شرکت آزمون‌های حفظ قرآن کریم رتبه دوم کشور را بعد از استان قم دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان در نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، رتبه اول کشور را دارا است، گفت: امیدواریم بتوانیم با اهتمام به مفاهیم، تدبر و عمل قرآنی مروج سبک زندگی قرآنی باشیم.

حجت الاسلام سالاری ادامه داد: در این کتاب، جدول تعهد، بوم عملیات، کار گروهی پنج‌نفره، حفظ، فهم، عمل و سپس سفیرسازی قرآنی تعریف شده است که نوجوان می‌فهمد، عمل می‌کند و به میدان جامعه می‌رود.

وی با بیان اینکه خلاقیت لازمه گسترش، دوام و اثر گذاری طرح‌های فرهنگی است ادامه داد: طرح «من شریک این خون‌ها نمی‌شوم» توسط یکی از خواهران کنشگر در فردوس و از دل یک مسجد شکل گرفت و امروز به یک پویش ملی مبارزه با کالای اسرائیلی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بر اینکه کنشگران مردمی و فعالان اجتماعی حتماً باید در متن میدان باشند، گفت: همچنین از خواهران کنشگر شهرستان‌ها خواستاریم تدوین سند «ره‌بانوی شهرستان» بر اساس الگوی سوم زن را در دستور کار قرار دهند.

حجت‌الاسلام سالاری خواستار احصای ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و نیازها و طراحی کنش‌های میدانی، آموزشی و رسانه‌ای متناسب با زیست‌بوم هر شهرستان شد و افزود: امید است با این نگاه، جریان بانوان استان به یک الگوی ملی پایدار تبدیل شود.