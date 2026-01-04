به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت کش روزنی در محدوده یکی از بیمارستان‌های غرب تهران در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۷ نصر، پیگیری و دستگیری سارق یا سارقان این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی اضافه کرد: تیم عملیات کلانتری فوق بعد از تحقیقات کامل از مالباختگان و رصد دوربین ای مداربسته موفق به شناسایی سارق شده و گشت زنی‌های نامحسوس خود را در حوالی این بیمارستان آغاز کرد.

وی افزود: در حین این عملیات ویژه پلیسی مأموران متهم را مشاهده و با اینکه این سارق به محض حضور پلیس از محل متواری شد وی را طی یک تعقیب و گریز و اجرای عملیات مهار زمین گیر و دستگیر کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسی‌های اولیه ۲ تلفن همراه سرقتی و چهار کارت بانکی مسروقه که به تازگی به سرقت رفته بود را کشف و ضبط کرده و همچنین با انجام بازجویی‌های فنی این سارق به ۲۰ فقره سرقت کش رو زنی دیگر اعتراف کرد و در نهایت این متهم سابقه دار به همراه پرونده تشکیل شده برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی شکات تحویل دستگاه قضائی شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با هوشیاری نسبت به محیط پیرامون خود در حفظ و نگهداری اموال با ارزش خود کوشا باشند و در صورت بروز هرگونه سرقت احتمالی، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.