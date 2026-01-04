  1. جامعه
دستگیری سارق کیف‌قاپ در بیمارستان‌های غرب تهران

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق سابقه دار کیف قاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت کش روزنی در محدوده یکی از بیمارستان‌های غرب تهران در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۷ نصر، پیگیری و دستگیری سارق یا سارقان این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی اضافه کرد: تیم عملیات کلانتری فوق بعد از تحقیقات کامل از مالباختگان و رصد دوربین ای مداربسته موفق به شناسایی سارق شده و گشت زنی‌های نامحسوس خود را در حوالی این بیمارستان آغاز کرد.

وی افزود: در حین این عملیات ویژه پلیسی مأموران متهم را مشاهده و با اینکه این سارق به محض حضور پلیس از محل متواری شد وی را طی یک تعقیب و گریز و اجرای عملیات مهار زمین گیر و دستگیر کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسی‌های اولیه ۲ تلفن همراه سرقتی و چهار کارت بانکی مسروقه که به تازگی به سرقت رفته بود را کشف و ضبط کرده و همچنین با انجام بازجویی‌های فنی این سارق به ۲۰ فقره سرقت کش رو زنی دیگر اعتراف کرد و در نهایت این متهم سابقه دار به همراه پرونده تشکیل شده برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی شکات تحویل دستگاه قضائی شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با هوشیاری نسبت به محیط پیرامون خود در حفظ و نگهداری اموال با ارزش خود کوشا باشند و در صورت بروز هرگونه سرقت احتمالی، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

