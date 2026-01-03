خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
تعطیلی اجباری سینماها و رویدادهای سینمایی
نظر به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران مبنی بر تعطیلی شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی، سینماها تعطیل شد. همچنین، مراسم اختتامیه و اعلام نفرات برگزیده هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران که قرار بود چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۵ در تالار رودکی برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.
پروژههایی که برای «فجر» آماده میشوند / برج میلاد خانه جشنواره شد
هفته گذشته، هفته دوم دی را پشت سر گذاشتیم و با توجه به اینکه به برگزاری جشنواره فیلم فجر نزدیک میشویم، کم کم اخبار این رویداد سینمایی و آثاری که در آن حضور دارند، زیادتر میشود. همچنین، هفته گذشته، خبر رسید که چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر هم قرار است در برج میلاد برگزار شود، این موضوع را معاون فرهنگی، اجتماعی برج میلاد تهران در حاشیه نشست خبری «هفتخوان بازی» مطرح کرد.
در هفته گذشته خبرهایی از برخی فیلمها منتشر شد که شائبه حضورشان در فجر ۴۴ وجود دارد که به شرح زیر هستند؛
فیلم سینمایی «دکتر هافمن» به تهیهکنندگی محمدرضا شریفینیا و بازی باریش بکتاش بازیگر ترک، مرداد امسال در تهران کلید خورد و نسخه نهایی آن به جشنواره فیلم فجر ارائه شده است. در این پروژه بازیگرانی چون بیوک میرزایی، افشین سنگچاپ، آرمین وعدتی، پرستو قیطاسی، ساناز باوندی و رامین پورایمان حضور دارند.
فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی، تهیهکنندگی روحالله سهرابی و بازی امیر آقایی و آرمان درویش در مرحله پساتولید به سر میبرد و احتمالاً اولین نمایشش در جشنواره فجر باشد. این فیلم روایتی از زندگی شهید حسین املاکی یکی از شهدای شاخص استان گیلان است که از او بهعنوان همت گیلان یاد میکنند. شهیدی گمنام که جایگاه بسیار مهمی در روزهای دفاع مقدس داشته است.
فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و تهیهکنندگی سجاد نصراللهینسب با داستانی اجتماعی معمایی در مرحله آمادهسازی فنی برای حضور در جشنواره فیلم فجر است. کوروش تهامی و آرمین رحیمیان از جمله بازیگران اصلی فیلم هستند و بازیگران اصلی و فرعی دیگر نیز در ادامه معرفی میشوند.
فیلم سینمایی «بالماسکه» به تهیهکنندگی حجتاله رئیسی و کارگردانی محمدمهدی حبیبی نیز متقاضی حضور در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر است. ابوالفضل پورعرب و شهرام قائدی با شمایلی متفاوت در «بالماسکه» ظاهر شدهاند. فرزانه قاسمزاده، سعیده عرب، مهری آلآقا، جواد پولادی، محمد امیری، فاطمه حاجوی و با معرفی ماهنی مهرپور و حمید جاوید، دیگر بازیگران فیلم هستند.
فیلم سینمایی «دکه» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیهکنندگی مهدی ودادی در صورت پذیرفته شدن، در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «دکه» جلوی دوربین رفته است.
انیمیشن سینمایی «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی نیز برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده میشود. این اثر یک فیلم فانتزی ماجراجویانه با پسزمینه ایران معاصر است. داستان درباره ۲ پسر ۱۰ ساله است که در یک منطقه باستانی متوجه حضور گروهی سارق آثار تاریخی میشوند. این اتفاق منجر به بیداری یک نگهبان افسانهای شده و این ۲ کودک همراه او برای بازپس گرفتن اثر ربوده شده وارد ماجرایی میشوند.
کاهش آثار فجر به ۲۲ فیلم / پرونده «قاتل و وحشی» باز است
در هفتهای که گذشت، منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره فیلم فجر در گفتگویی با یکی از رسانهها، با اشاره به تغییرات جدید جشنواره از کاهش فیلمهای بخش مسابقه به ۲۲ اثر و حذف ۲ بخش و رقابت کلیه آثار در بخش اصلی خبر داد.
وی در این گفتگو بیان کرد: تقابل سینمای زیرزمینی و رسمی برای آینده فرهنگ و زبان فارسی خطرناک است. هر جا خطکشی کردیم و به حذف روی آوردیم، بهجای حل مسئله، بنزین روی آتش ریختیم و انسجام سرزمینی را بهخطر انداختیم. برای حفظ کیفیت، فیلمهای بخش مسابقه به ۲۲ اثر کاهش یافته و بخش «نگاه نو» و «انیمیشن» حذف شدهاند؛ چرا که معتقدم کارگردانان فیلم اولی و آثار انیمیشن باید در کنار سایرین و در بخش اصلی رقابت کنند.
شاهسواری درباره فیلم حمید نعمتالله هم گفت: در مورد فیلم «قاتل و وحشیِ» حمید نعمتالله متاسفم که در دوره قبل نتوانستیم آن را اکران کنیم، اما پرونده آن بسته نشده و تلاشهای جدی برای حل مشکل این فیلم در جریان است. کارکرد شورای پروانه ساخت تغییر کرده و این مجوز دیگر اعتبار و کارایی دهههای قبل (مثل دریافت وام یا ارائه به نهادها) را ندارد.
درگذشت بهرام بیضایی و شیرین یزدان بخش
هفته گذشته، بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر در روز تولد هشتاد و هفت سالگیاش در خارج از کشور درگذشت.
علاوه بر پیامهای تسلیت رئیس جمهور و معاونانش و سازمان و مراکز سینمایی و تئاتری، هنرمندان سینما و تئاتر در سوگ بهرام بیضایی دلنوشتههایی منتشر و از او به عنوان یک میراث ماندگار برای ایران یاد کردند.
همچنین، خانههای سینما، تئاتر و موسیقی فراخوانی مشترک را منتشر کردند که در آن خواستار یک دقیقه سکوت برای زندهیاد بهرام بیضایی شدند!
همچنین، شیرین یزدانبخش، بازیگر سینما که سالها بهعنوان یکی از مخاطبان دوستداشتنی و پروپاقرص تئاتر شناخته میشد، در هفته گذشته، به دلیل عوارض ناشی از سکته مغزی درگذشت و پیکر وی در سکوت خبری در قطعه ۷۰ بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
«ابد و یک روز»، «آشغالهای دوست داشتنی»، «ملبورن»، «بوسیدن روی ماه»، «جدایی نادر از سیمین» و … بخشی از فعالیتهای یزدانبخش به عنوان بازیگر سینما بود.
نشان اصالت ایرانی به علی نصیریان اعطا شد
دومین آئین «یلدای مهان» با شعار اصالت ایرانی و با حضور جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله علی نصیریان، قطبالدین صادقی، عبدالجبار کاکایی، محمد معتمدی و … برگزار شد.
در این مراسم، نشان اصالت ایرانی در آئینی با حضور چهرهها و شخصیتهای فرهنگی و اقتصادی کشور، به علی نصیریان اعطا شد.
نامگذاری خیابانی به نام مادر سینمای ایران
همزمان با سی و یکمین سالروز درگذشت رقیه چهره آزاد، بازیگر پیشکسوت ایران که عموم تماشاگران او را با فیلم «مادر» به یاد دارند، خیابانی در تقاطع خیابان ویلا (نجات الهی) به نام این هنرمند نامگذاری شد.
ممنوعالکاری پژمان جمشیدی درست است؟
در هفتهای که گذشت، کامبیز برجاس وکیل پژمان جمشیدی درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی موکلش گفت: روند تحقیقات پرونده به پایان رسیده و اکنون منتظر تعیین زمان دادگاه هستیم. تاکید میکنم که پژمان جمشیدی ممنوعالکار نیست. در حال حاضر هیچ منع رسمی یا غیررسمی برای فعالیت او وجود ندارد، چرا که فقط اتهامی مطرح شده و تا قبل از اثبات، محدودیتی در حقوق اجتماعی ایجاد نمیشود. هر رأیی که در دادگاه کیفری صادر شود، نهایی نخواهد بود و تصمیم قطعی پس از بررسی در دیوان عالی کشور مشخص میشود. با توجه به پایان تحقیقات، احتمال برگزاری جلسه رسیدگی در آینده نزدیک وجود دارد.
اعلام نامزدهای بخش جامانده جشنواره فیلم کوتاه تهران
هفته گذشته، اسامی نامزدهای فیلمنامه اقتباسی بخش «کتاب و سینما» در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد. همچنین، اعلام شد که مرجان اشرفیزاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان، اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش «کتاب و سینما» در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران هستند.
فیلمنامه اقتباسی برگزیده بخش «کتاب و سینما» در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، همزمان با آئین پایانی هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، عصر سهشنبه ۳۰ دی در سالن فردوس موزه سینما معرفی خواهد شد.
نمایش فیلمهای «حقیقت» در استانها
دور دوم نمایش فیلمهای منتخب نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» از ۷ دی در شهرهای مختلف کشور آغاز شد. فیلمهای منتخب در سینماهای شهرهای اهواز، شوشتر، دزفول، آبادان، بهبهان، بوشهر، ایلام، اصفهان، کرمان، بیرجند، خرمآباد، بروجرد، کوهدشت، یاسوج، شهرکرد، زابل، چابهار، زاهدان، بندرعباس، شیراز، یزد، بهمئی، لنگرود، ساری و قزوین در روزهای ۷ و ۸ دی و در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ به نمایش درآمدند.
جرج کلونی شهروند فرانسه شد
هفته گذشته خبر رسید که بنا بر حکم منتشرشده در روزنامه رسمی دولت فرانسه، جرج کلونی به همراه همسر و فرزندانش تابعیت این کشور را دریافت کردند. این بازیگر هالیوود، بهرهمندی از قوانین سختگیرانه فرانسه در منع تعقیب پاپاراتزیها و تأمین امنیت کودکان در محیطهای آموزشی را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرده است.
خانواده کلونی که از سال ۲۰۲۱ در جنوب فرانسه ملکی اختیار کردهاند، این کشور را به دلیل فضای امن آن، محل اصلی اقامت خود میدانند.
