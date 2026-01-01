به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح این شهرستان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی یک سارق را در مخفیگاهش شناسایی و با هماهنگی فضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم ۸۰ دستگاه کارت‌خوان سرقتی کشف که کارشناسان مربوطه ارزش آن را دو میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ کیان مهر با بیان اینکه متهم همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شده است از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.