برگزاری مسابقات سراسری حفظ قرآن در ژاپن

به گزارش خبرگزار، مهر این مسابقات با همکاری مسجد «اوتسوکا» برگزار شد و بیش از ۳۰۰ نفر در آن شرکت کردند.

بخش‌هایی از این رقابت در مسجد جامع توکیو برگزار شد و دختران و پسران جامعه مسلمان ژاپن از ملیت‌ها و پیشینه‌های فرهنگی مختلف در آن حضوری فعال داشتند.

این مسابقات یک بار دیگر تأکید کرد که قرآن کریم، صرف نظر از فاصله جغرافیایی و تفاوت زبان‌ها، همچنان ستون وحدت‌بخش مسلمانان است و کار قرآنی سازمان‌یافته قادر به ایجاد جامعه‌ای منسجم حتی در محیط‌های غیراسلامی است.

هدف از این مسابقات تقویت ارتباط با کتاب خدا و تشویق به حفظ و تلاوت در میان مسلمانان سراسر ژاپن بود.

صدها نفر از شرکت‌کنندگان از گروه‌های سنی مختلف شامل کودکان، جوانان و بزرگسالان در این رقابت‌ها حضور یافتند و کمیته داوری متشکل از داوران زن و مرد بر این رویداد نظارت داشت.

این رقابت‌ها دو مرحله‌ای بود و مرحله اول از طریق اینترنت و با توجه به شرایط شرکت‌کنندگان مناطق مختلف ژاپن برگزار شد و مسجد جامع توکیو میزبان دومین مرحله مسابقات بود.

در کمیته داوری رقابت‌ها داوران برجسته‌ای از جمله محمد داوود از مصر و هشام عطوه حضور یافتند و حضور داوران برجسته، فرصتی برای تعامل مستقیم شرکت‌کنندگان و خانواده‌هایشان با علما و مبلغان باتجربه در عرصه قرآن، آموزش، تبلیغ و فعالیت اجتماعی بود.