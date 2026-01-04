  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

برگزاری مسابقات سراسری حفظ قرآن در ژاپن

برگزاری مسابقات سراسری حفظ قرآن در ژاپن

بیست وششمین مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم به همت انجمن وقف اسلامی ژاپن در این کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزار، مهر این مسابقات با همکاری مسجد «اوتسوکا» برگزار شد و بیش از ۳۰۰ نفر در آن شرکت کردند.

بخش‌هایی از این رقابت در مسجد جامع توکیو برگزار شد و دختران و پسران جامعه مسلمان ژاپن از ملیت‌ها و پیشینه‌های فرهنگی مختلف در آن حضوری فعال داشتند.

این مسابقات یک بار دیگر تأکید کرد که قرآن کریم، صرف نظر از فاصله جغرافیایی و تفاوت زبان‌ها، همچنان ستون وحدت‌بخش مسلمانان است و کار قرآنی سازمان‌یافته قادر به ایجاد جامعه‌ای منسجم حتی در محیط‌های غیراسلامی است.

هدف از این مسابقات تقویت ارتباط با کتاب خدا و تشویق به حفظ و تلاوت در میان مسلمانان سراسر ژاپن بود.

صدها نفر از شرکت‌کنندگان از گروه‌های سنی مختلف شامل کودکان، جوانان و بزرگسالان در این رقابت‌ها حضور یافتند و کمیته داوری متشکل از داوران زن و مرد بر این رویداد نظارت داشت.

این رقابت‌ها دو مرحله‌ای بود و مرحله اول از طریق اینترنت و با توجه به شرایط شرکت‌کنندگان مناطق مختلف ژاپن برگزار شد و مسجد جامع توکیو میزبان دومین مرحله مسابقات بود.

در کمیته داوری رقابت‌ها داوران برجسته‌ای از جمله محمد داوود از مصر و هشام عطوه حضور یافتند و حضور داوران برجسته، فرصتی برای تعامل مستقیم شرکت‌کنندگان و خانواده‌هایشان با علما و مبلغان باتجربه در عرصه قرآن، آموزش، تبلیغ و فعالیت اجتماعی بود.

کد خبر 6712311
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها