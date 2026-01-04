  1. استانها
مراسم وفات حضرت زینب(س) در یزد برگزار می‌شود

یزد_ مدیر آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد از برگزاری مراسم وفات حضرت زینب کبری (س) در این آستان مقدس با حضورحجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی با موضوع «فتح شام با سلاح تبیین» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر حیدری، اظهار داشت: مراسم وفات حضرت زینب (س) با سخنرانی تبیینی و مداحان کشوری در آستان امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش حضرت زینب (س) در پاسداری و تبیین پیام قیام عاشورا اظهار داشت: در این مراسم، حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی با موضوع «فتح شام با سلاح تبیین» به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و به تبیین جایگاه روشنگرانه حضرت زینب (س) در مقابله با تحریف و ظلم خواهد پرداخت.

مدیر آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) افزود: این مراسم با نوای مداحان اهل‌بیت (ع)، حاج مرتضی طاهری و کربلایی محسن محمدی‌پناه، همراه خواهد بود.

حجت‌الاسلام حیدری، ادامه داد: این آئین معنوی روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) واقع در بلوار جمهوری اسلامی یزد برگزار می‌شود و به‌صورت زنده از شبکه استانی یزد پخش خواهد شد.

وی در پایان از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار یزد برای حضور در این مراسم معنوی دعوت کرد.

