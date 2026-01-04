به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر حیدری، اظهار داشت: مراسم وفات حضرت زینب (س) با سخنرانی تبیینی و مداحان کشوری در آستان امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش حضرت زینب (س) در پاسداری و تبیین پیام قیام عاشورا اظهار داشت: در این مراسم، حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی با موضوع «فتح شام با سلاح تبیین» به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و به تبیین جایگاه روشنگرانه حضرت زینب (س) در مقابله با تحریف و ظلم خواهد پرداخت.

مدیر آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) افزود: این مراسم با نوای مداحان اهل‌بیت (ع)، حاج مرتضی طاهری و کربلایی محسن محمدی‌پناه، همراه خواهد بود.

حجت‌الاسلام حیدری، ادامه داد: این آئین معنوی روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) واقع در بلوار جمهوری اسلامی یزد برگزار می‌شود و به‌صورت زنده از شبکه استانی یزد پخش خواهد شد.

وی در پایان از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار یزد برای حضور در این مراسم معنوی دعوت کرد.