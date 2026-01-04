حجت الاسلام و المسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید میدانی از روند برگزاری اعتکاف دانشآموزش و دانشجویی در شهرستانهای استان اصفهان اظهار کرد: در نخستین روز برگزاری آئین معنوی اعتکاف یا حضور در شهرستانهای غرب استان از جمله فریدونشهر، بوئین میاندشت، فریدن، خوانسار و گلپایگان از محل برگزاری اعتکافهای دانش آموزی بازدید داشتیم.
وی با بیان اینکه امروز مساجد به پایگاه تعلیم و تربیت برای آینده سازان کشور اسلامی تبدیل شده است، اضافه کرد: یکی از رویشهای مهم انقلاب اسلامی اعتکاف است و اعتکاف ابزار پیشبرنده برای رسیدن مساجد به جایگاه اصلیشان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه دانش آموزان، نوجوانان و جوانان با حضور در مساجد و شرکت در مراسم معنوی اعتکاف و بهره مندی از مبلغان و مربیان جوان خودشان را برای پیشرفت ایران اسلامی آماده و مهیا میکنند، ادامه داد: امسال بالغ بر ۳۸۱ مسجد در استان اصفهان به اعتکافهای دانش آموزی اختصاص یافته است که این فضا روحیه معنوی مدارس استان را متحول خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامههای جدی مربیان و مبلغان در اعتکافهای دانش آموزی برنامههای فهم قرآن کریم بوده است، افزود: سفیران آیهها در این مراسم معنوی دانش آموزان را با تبیین و تفسیر آیات منتخبی که با مقتضای این روزها مربوط است، آشنا میکنند.
