رحمانی: استراتژی دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به حادثه سیل دهدشت، ضمن تسلیت به خانوادههای سه جوان جانباخته، اظهار کرد: با وجود هشدارهای هواشناسی و آمادگی دستگاههای اجرایی، وقوع این حادثه تلخ موجب تأثر همه ما شد.
وی همراهی اعضای ستاد بحران استانداری، فرمانداری، مردم شهرستان و حضور بیش از ۱۰۰ تیم امدادی از سراسر استان و استانهای همجوار را در مدیریت این حادثه مثبت ارزیابی کرد و از مردم خواست در شرایط ناپایدار جوی، هشدارها را جدی گرفته و مراقبت بیشتری داشته باشند.
تغییر استراتژی دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه و مشاهده انسجام بینظیر مردم، به اهداف خود نرسید و اکنون با سیاستهای کثیف گذشته بازگشته است.
وی بیان کرد: اگر مطالبات معیشتی یا اعتراضات بهحقی وجود داشته باشد، دشمن تلاش میکند با نفوذ عوامل خود، بر موج مطالبات مردمی سوار شده و فضا را به سمت اغتشاش سوق دهد.
رحمانی با تفکیک میان معترضان واقعی و اغتشاشگران تأکید کرد: حساب این دو کاملاً جدا است زیرا صدای معترضان حقیقی شنیده میشود و برای پیگیری مطالبات آنان برنامهریزی خواهد شد.
حمایت از تولید و اشتغال، مأموریت اصلی مدیران
وی وظیفه اصلی مدیران را حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری دانست و افزود: انجام درست این مأموریتها بهطور مستقیم موجب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم میشود.
رصد روزانه بازار پس از حذف ارز ترجیحی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حذف ارز ترجیحی، بر تأکید رئیسجمهور برای برگزاری جلسات روزانه تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: فرمانداران، بخشداران و اعضای کارگروههای تنظیم بازار موظفاند بهصورت مستمر وضعیت بازار را رصد و مشکلات را احصا کنند.
وی با تأکید بر نظارت مؤثر و روزانه بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی افزود: تیمهای بازرسی متشکل از جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای مرتبط باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند. همچنین توزیع بهموقع نهادههای دامی در مرغداریها ضروری است.
رحمانی تأمین ۱۵۰ تن میوه شب عید را از اولویتهای مهم دانست و ادامه داد: جهاد کشاورزی باید برنامههای «روستا بازار» و «از مزرعه تا سفره» را با جدیت دنبال کند، هرچند اجرای این طرحها باید از سال گذشته آغاز میشد.
پاسخگویی مدیران، معیار ارزیابی عملکرد
وی با بیان اینکه مدیران باید خود را خادم مردم بدانند، گفت: اینکه مردم برای حل مشکلاتشان ناچار به مراجعه مستقیم به استانداری شوند، قابل قبول نیست و این موضوع در ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد مدیران موفق را افرادی دلسوز، وفادار، متخصص و دارای برنامه دانست و افزود: کمکاری و بیتوجهی به تذکرات قابل توجیه نیست و در مواردی اگر بهموقع اقدام میشد، مشکلات به این مرحله نمیرسید.
وی بر لزوم صرفهجویی در مصرف گاز و برق و استانداردسازی موتورخانهها تأکید کرد و گفت: با وجود تأمین منابع احداث پنلهای خورشیدی ادارات از سوی سازمان مدیریت، تاکنون ۱۷ دستگاه اقدامی انجام ندادهاند که باید هرچه سریعتر پیگیری شود.
معرفی ظرفیتهای استان در برنامه «ایرانجان»
رحمانی با اشاره به پخش برنامه «ایرانجان» از شبکه ملی در فروردینماه آینده گفت: این فرصت یکهفتهای برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن استان بسیار مهم است و باید کارگروه ویژهای برای بهرهبرداری حداکثری از آن تشکیل شود.
انتخابات شوراها و تأکید بر شایستهسالاری
وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بهعنوان نخستین انتخابات دولت چهاردهم گفت: ثبتنام داوطلبان از ۲۱ دیماه آغاز میشود و باید شرایطی فراهم شود تا با کاهش مسائل قومی، شایستهسالاری محقق و بهترین افراد انتخاب شوند.
