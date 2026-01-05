  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

حسامی: روستا بازارهای آذربایجان غربی به ۲۷ مورد افزایش می یابد

ارومیه - مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: تعداد روستا بازارهای این استان از ۱۹ مورد به ۲۷ مورد افزایش خواهد یافت. این اقدام در راستای اجرای طرح معیشتی دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد حسامی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر افزود: روستا بازارها علاوه بر عرضه مستقیم کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم برای شمار قابل توجهی از روستاییان را فراهم می‌سازند و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی دارند.

وی اضافه کرد: این بازارها در شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، چالدران، خوی، سردشت، شاهین دژ، میاندوآب، ماکو، سلماس و تکاب فعال هستند و در سایر شهرستان‌های استان نیز آماده بهره‌برداری خواهند شد.

حسامی تأکید کرد: همچنین در ماه‌های آینده، جانمایی و احداث روستا بازارهای جدید در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی استان اضافه کرد: در چارچوب طرح معیشتی دولت، تأمین کالاهای اساسی با اولویت روستا بازارها دنبال خواهد شد و اتحادیه‌های استانی و تشکل‌های فراگیر نیز موظف به همکاری در این زمینه شده‌اند.

وی یادآور شد: هدف اصلی طرح معیشتی دولت، تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید داخلی است. این طرح با ارائه کالابرگ اعتباری و توزیع کالاهای اساسی، تلاش دارد فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی ایجاد کند.

