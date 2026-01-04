کشف بیش از نیم تن موادمخدر در عملیات مرزداران سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی از فعالیت باند قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی مطلع شدند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، کشف محموله مواد افیونی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی فراجا افزود: با پشتیبانی اطلاعاتی و هدایت عملیاتی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان مشخص گردید و در راستای مقابله با سوداگران مرگ، مرزداران هنگ مرزی سراوان با استقرار کمین‌های هدفمند و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.

سردار گودرزی بیان کرد: قاچاقچیان که قصد داشتند موادمخدر را در فرصتی مناسب وارد کشور کنند به محض مشاهده مرزداران عرصه را بر خود تنگ دیده و با رها کردن خودرو و برجا گذاشتن محموله موادمخدر از محل متواری شدند.

وی در ادامه بیان داشت: مرزداران مجاهد هنگ مرزی سراوان در این عملیات موفق شدند، مقدار ۵۷۶ کیلوگرم انواع موادمخدر شامل ۴۸۷ کیلوگرم تریاک و ۸۶ کیلوگرم حشیش، ۳ کیلوگرم مرفین را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی در پایان ضمن تقدیر از همکاری خوب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با مجموعه مرزبانی تاکید کرد: مرزبانان انتظامی به صورت شبانه‌روزی در مناطق مرزی حضور فعال و گسترده دارند و اجازه ایجاد هیچ‌گونه ناامنی را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.