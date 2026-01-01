مرزنشینان گرفتار در برف و کولاک در ماکو نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی حبیب زاده در این زمینه افزود: با توجه به بارش سنگین برف در مناطق مرزی کلیساکندی و انسداد راه‌های مواصلاتی مرزبانان به منظور بازگشایی مسیرهای مسدود و برف گیر اقدام و یک خانواده مرزنشین گرفتار در برف و کولاک را به صورت شبانه از مرگ حتمی نجات دادند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه زمانی رخ داد که این خانواده مرزنشین با یک دستگاه خودرو وانت قصد عزیمت به روستای جمال کندی را داشتند که در مسیر به دلیل مسدود شدن جاده، گرفتار برف و کولاک شده بودند که پس از مطلع شدن مرزبانان بلافاصله مسیر فوق بازگشایی و این خانواده گرفتار نیز نجات یافتند.

حبیب زاده افزود: ایجاد امنیت پایدار در مرز نیازمند اقدامات فرهنگی و اجتماعی و همچنین امداد رسانی در مواقع اضطراری به مرزنشینان است که این امر یکی از اولویت‌های ذاتی مرزبانان می‌باشد چرا که روستاییان مرزنشین از ولی نعمتان این مرز و بوم هستند.

فرمانده هنگ مرزی ماکو گفت: همدلی، همراهی و حمایت مرزبانان از مرزنشینان موجب افزایش تعامل و همکاری و ارتقا امید و اعتماد متقابل و بستر ساز اجرای موفق مأموریت‌های سازمانی می‌شود.