جمع آوری ۱۵۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

سرهنگ محمدعلی لکزایی فرمانده انتظامی شهرستان چابهار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم، امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان چابهار اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۲۰ نفر سارق، ۱۷۱ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۱۵۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۱ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در ادامه دستاوردهای این طرح خاطر نشان کرد: ۳ کیلو و ۷۶۵ گرم انواع مواد مخدر، ۶ قبضه سلاح، تعداد ۵۵۰ عدد قرص غیرمجاز کشف و تعداد ۳۵ دستگاه خودرو، ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ لکزایی در پایان گفت: امنیت خط قرمز پلیس در شهرستان چابهار بوده و پلیس در هر ساعت از شبانه روز آماده خدمت رسانی به مردم است.