  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۵

جمع آوری ۱۵۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

جمع آوری ۱۵۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در چابهار

چابهار - در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان چابهار، ۱۵۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در این شهرستان جمع آوری شدند.

سرهنگ محمدعلی لکزایی فرمانده انتظامی شهرستان چابهار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم، امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان چابهار اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۲۰ نفر سارق، ۱۷۱ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۱۵۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۱ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در ادامه دستاوردهای این طرح خاطر نشان کرد: ۳ کیلو و ۷۶۵ گرم انواع مواد مخدر، ۶ قبضه سلاح، تعداد ۵۵۰ عدد قرص غیرمجاز کشف و تعداد ۳۵ دستگاه خودرو، ۲۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ لکزایی در پایان گفت: امنیت خط قرمز پلیس در شهرستان چابهار بوده و پلیس در هر ساعت از شبانه روز آماده خدمت رسانی به مردم است.

کد خبر 6712761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها