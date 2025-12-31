مرزبانی: بیش از ۵ هزار متر مربع از جنگل‌ های تالش در آتش سوخت

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق در ۵ هزار متر مربع از منطقه خاله‌سرای ۵۷ تالش، ۳۰۰ متر مربع در خرجگیل و ۳۰۰ متر مربع از جنگل‌های امامزاده هاشم رخ داد که با تلاش نیروهای یگان امداد، منابع طبیعی، هلال احمر، آتش‌نشانی، بسیج و منابع محلی مهار شد.»

وی افزود: آتش‌سوزی در چند نقطه پراکنده رخ داد و با هماهنگی بین بخشی و حضور سریع نیروهای امدادی، از گسترش آن جلوگیری شد. اولویت اصلی ما حفاظت از جنگل‌های حساس و جلوگیری از آسیب به ذخایر طبیعی است.

مرزبانی با تاکید بر اهمیت پایش مداوم، تصریح کرد: پس از مهار حریق، نیروها همچنان در محل حضور دارند و مناطق اطراف به صورت مستمر پایش می‌شوند تا از احتمال بازگشت شعله‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان خاطرنشان کرد: در این عملیات، همکاری مردم محلی و بسیج منابع محلی نقش مهمی در کنترل آتش ایفا کرد. استفاده از تجربه و شناخت دقیق منطقه توسط این افراد، سرعت عملیات و مهار حریق را افزایش داد.

وی همچنین به خطرات احتمالی حریق در فصل گرم و خشک اشاره کرد و افزود: جنگل‌های استان گیلان در بخش‌هایی از ارتفاعات تالش و امامزاده هاشم به دلیل پوشش گیاهی متراکم، حساس هستند و نیاز به مراقبت و پیشگیری مداوم دارند. مردم نیز می‌توانند با رعایت نکات ایمنی و گزارش سریع هرگونه حریق، به حفاظت از منابع طبیعی کمک کنند.

مرزبانی در پایان گفت: با وجود مهار این حریق، پایش‌ها ادامه دارد و نیروهای منابع طبیعی، آتش‌نشانی و هلال احمر آماده واکنش سریع به هرگونه حریق احتمالی هستند.