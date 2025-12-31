مرزبانی: مهار حریق ۱.۵ هکتار از اراضی تالش‌ محله شفت؛ پایش ادامه دارد

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتشسوزی حدود یک و نیم هکتار از اراضی منطقه تالش محله چماچا اظهار کرد: با دریافت گزارشهای اولیه، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.
وی افزود: در عملیات مهار حریق، نیروهای آتشنشانی، عوامل منابع طبیعی و همچنین نیروهای بومی و محلی منطقه مشارکت فعال داشتند که این همافزایی نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخشها ایفا کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی منطقه گفت: به دلیل وجود پوشش طبیعی و وزش مقطعی باد، احتمال گسترش حریق وجود داشت اما با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، آتشسوزی در سریعترین زمان ممکن کنترل و مهار شد.
مرزبانی با تأکید بر اهمیت هوشیاری شهروندان و گردشگران تصریح کرد: بخش عمدهای از آتشسوزیهای عرصههای طبیعی منشأ انسانی دارد و از مردم درخواست میشود از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه حریق، مراتب را سریعاً به نیروهای امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسیها برای تعیین علت دقیق وقوع این آتشسوزی در حال انجام است و نیروهای یگان حفاظت همچنان بهصورت مستمر وضعیت منطقه را پایش میکنند تا از وقوع مجدد حریق جلوگیری شود.
