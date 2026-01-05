سردار ظریفی: سیستان و بلوچستان؛ شریک بزرگ در محور مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ظریفی، عصر دوشنبه در همایش دختران حاج قاسم که صبح امروز در سالن آموزش و پرورش شهرستان سراوان برگزار شد، با تأکید بر پرهیز از انگ‌زنی در جامعه گفت: رهبر معظم انقلاب همواره تأکید دارند که همه ایرانیان دلسوز کشور و انقلاب هستند و نباید با برچسب‌زدن، وحدت ملی را خدشه‌دار کرد.

وی با اشاره به شخصیت فراملی شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: حاج قاسم محدود به جغرافیای ایران نبود، بلکه متعلق به جبهه انسانیت و مظلومان جهان بود. حضور مؤثر او در سوریه و مقابله با داعش، نمونه‌ای از عمل به‌موقع و نگاه راهبردی ایشان بود که توانست تهدیدی بزرگ را در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران متوقف کند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب سه ویژگی اصلی حاج قاسم را ایمان، اخلاص و عمل به‌موقع دانسته‌اند، تصریح کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران از تجربه، قدرت بازدارندگی و دکترین دفاعی برخوردار است، نتیجه سال‌ها مجاهدت، ایثار و تقدیم شهدا در محور مقاومت است؛ مجاهدتی که استان سیستان و بلوچستان نیز سهم بزرگی در آن داشته است.

طوفان الاقصی معادلات دشمنان را بر هم زد

سردار ظریفی با اشاره به تحولات منطقه و عملیات طوفان‌الاقصی گفت: این عملیات معادلات دشمن را برهم زد و مانع تحقق پروژه حذف فلسطین شد. امروز شاید برخی دولت‌ها با ما همراه نباشند، اما ملت‌های جهان بیدار شده‌اند و اعتراضات گسترده علیه رژیم صهیونیستی در سراسر دنیا جریان دارد.

وی در پایان با تأکید بر نقش تربیتی مکتب حاج قاسم، خطاب به دختران حاضر در همایش گفت: خداشناسی، توکل، تکریم پدر و مادر و انجام وظیفه بدون چشمداشت، از مهم‌ترین آموزه‌های این مکتب است. معرفی شهدای شاخص، به‌ویژه شهدای نوجوان و بومی همچون شهید سبیل اخلاقی، به نسل دانش‌آموزی، یک ضرورت فرهنگی و تربیتی است.