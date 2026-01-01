پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت مرزبان دلیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزیر امور خارجه به این شرح است:

شهادت مرزبان فداکار، رحیم مجیدی، را که در حین انجام وظیفه مرزبانی و پاسداری از تمامیت سرزمینی ایران، در کولاک و برف سنگین مناطق مرزی استان کردستان جان خود را فدای میهن کرد، به خانواده محترم و هم‌رزمان ایشان، مردم شریف و نجیب استان کهگیلویه و بویراحمد و همه ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.



بی‌تردید، ایثار و ازخودگذشتگی مرزبانان کشور که در سخت‌ترین شرایط طبیعی و امنیتی، بی‌وقفه پاسدار آرامش و امنیت مردم ایران هستند، در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.



از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات، و برای خانواده داغدار ایشان صبر و بردباری مسئلت دارم.