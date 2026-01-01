  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت مرزبان دلیر ایران

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در پیامی شهادت مرزبان فداکار میهن، رحیم مجیدی، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزیر امور خارجه به این شرح است:

شهادت مرزبان فداکار، رحیم مجیدی، را که در حین انجام وظیفه مرزبانی و پاسداری از تمامیت سرزمینی ایران، در کولاک و برف سنگین مناطق مرزی استان کردستان جان خود را فدای میهن کرد، به خانواده محترم و هم‌رزمان ایشان، مردم شریف و نجیب استان کهگیلویه و بویراحمد و همه ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید، ایثار و ازخودگذشتگی مرزبانان کشور که در سخت‌ترین شرایط طبیعی و امنیتی، بی‌وقفه پاسدار آرامش و امنیت مردم ایران هستند، در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات، و برای خانواده داغدار ایشان صبر و بردباری مسئلت دارم.

    • علی IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اقای عراقچی عزیز و دوست داشتنی انشاالله همیشه در دل مردم بماتی و از کشور عزیز ومردم جان برکف و شهید پرور حمایت کنی جانم فدای رهبر

